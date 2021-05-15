SPOR Mecnun Otyakmaz: Ligi hak ettiğimiz yerde bitirdik
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SPOR Mecnun Otyakmaz: Ligi hak ettiğimiz yerde bitirdik

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Mecnun Otyakmaz: Ligi hak ettiğimiz yerde bitirdikHüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - Demir Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Ligi hak ettiğimiz bir yerde bitirdiğimizi düşünüyorum.

SPOR Mecnun Otyakmaz: Ligi hak ettiğimiz yerde bitirdik

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - Demir Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Ligi hak ettiğimiz bir yerde bitirdiğimizi düşünüyorum. Başta yönetim kurulumuz olmak üzere emeği geçen herkese bütün arkadaşlarımıza ve futbolcularıma şükranlarımı sunuyorum. Bu başarı taraftarlarımıza armağan olsun" dedi.

Sivasspor, sezonun son maçında kendi sahasında oynadığı maçta Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

Ligin ikinci yarısında gösterdikleri performansın iyi olduğunu söyleyen Otyakmaz, "Hem teknik heyetimizi, hem de futbolcularımızı canı gönülden kutluyorum. Gerçekten büyük bir başarı. İkinci yarının ilk karşılaşmasında Alanyaspor ile 2 gün süren bir müsabaka sonucunda mağlup olmuştuk. O günden bugüne çok şükür mağlubiyet yüzü görmedik ve ligi hak ettiğimiz bir yerde bitirdiğimizi düşünüyorum. Başta yönetim kurulumuz olmak üzere emeği geçen herkese bütün arkadaşlarımıza ve futbolcularıma şükranlarımı sunuyorum. Bu başarı taraftarlarımıza armağan olsun" diye konuştu.

'İLK ÖNCE HOCAMIZLA SÖZLEŞMEYİ İMZALAYACAĞIZ'

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın sözleşmesinin sona ermesinin hatırlatılması üzerine Otyakmaz, "Rıza hoca bizim hemşerimiz. Herhangi bir problem olması söz konusu bile değil. Hafta içi konuşup, önce onunla sözleşmemizi imzalayıp, ondan sonra verdiği rapor doğrultusunda transferlerimizi gerçekleştireceğiz. Daha güçlü bir Sivasspor inşallah önümüzdeki sezonda vizyonda olacak. Takımda sözleşmesi sona eren bazı futbolcularımız var. İlk önce hocamızla sözleşmeyi imzaladıktan sonra onlarla da görüşüp devam edemeyecek olanlara da başarı dileyeceğiz. Devam edecek olanlara da yeni sözleşmeyle yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nı kazanması halinde Sivasspor'un Avrupa Kupalarına katılma hakkı da elde edeceğinin hatırlatılması üzerine Otyakmaz, "Ligi 5'inci bitirdik ve bu 5'inci bitirmemiz hali hazırda bizi Avrupa Kupalarına taşımıyor. Avrupa Kupalarına gitmemiz için de Beşiktaş'ın Antalyaspor karşısında başarılı olup kupayı alması gerekiyor. Dolayısıyla o maçta bütün maçta Sivaslıların desteği Beşiktaş'ın yanında olacak diye düşünüyorum. Ama hak edenin kazanacağı bir karşılaşma olmasını bütün kalbimle diliyorum" dedi.

"OYUNCULARIMIZIN MİLLİ TAKIMDA OLMASINI İSTİYORDUK"

A Milli Takım aday kadrosuna Sivasspor'dan futbolcu çağırılmamasını eleştiren Otyakmaz, "A Milli takım seçmeleri yapıldı. Öncelikle milli takımımızı tebrik ediyoruz ve başarılar diliyoruz. Şenol hocamız geçtiğimiz hafta Sivasspor'la ilgili çok güzel şeyler söyledi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz ama bizim de beklentilerimiz vardı, bazı oyuncularımızın milli takımda olmasını istiyorduk. Sivasspor taraftarı da böyle bir şey bekliyordu. Biraz üzüldüğümüzü de söylemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"OLUMSUZ YORUMLARIN HESABINI MAHKEME DE SORACAĞIZ"

Ligde geçen hafta Fenerbahçe'yle oynadıkları karşılaşma öncesinde bir televizyon program yorumcusunun Sivasspor ile ilgili eleştirili sözlerinin hatırlatılması üzerine Otyakmaz, "Bu olumsuz yorumların hesabını mahkeme de soracağız. Gerekli dilekçeleri verdik. Acaba bu spor yorumcularında da yaş haddinden dolayı sağlık raporu alınması gerekiyor mu? gerekmiyor mu? bilmiyorum ama öyle herkesle istediği gibi ileri geri konuşamamalı. Bunun bir bedeli olmalı. Bu bedeli ödettirmek için de hukukçularımız çalışmaya devam ediyor. Pazartesinden itibaren gerekli yerlere gerekli şikayetleri yapacağız" ifadelerini kullandı.

SPOR Mecnun Otyakmaz: Ligi hak ettiğimiz yerde bitirdik
SPOR Mecnun Otyakmaz: Ligi hak ettiğimiz yerde bitirdik
SPOR Mecnun Otyakmaz: Ligi hak ettiğimiz yerde bitirdik
SPOR Mecnun Otyakmaz: Ligi hak ettiğimiz yerde bitirdik
SPOR Mecnun Otyakmaz: Ligi hak ettiğimiz yerde bitirdik

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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