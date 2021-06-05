Mecnun Otyakmaz: "Kumpasın cezalandırılması sevindirici"
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Mecnun Otyakmaz: "Kumpasın cezalandırılması sevindirici"

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Sarzep - Haberler | Spor

- Mecnun Otyakmaz: "Kumpasın cezalandırılması sevindirici" Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz: "Camiamız büyük sıkıntılar yaşamıştı" "Keşke Türk futbolu ve Sivasspor zarar görmemiş olsaydı" DG Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, 'Futbolda Şike Kumpası' davasında çıkan kararlar...

- Mecnun Otyakmaz: "Kumpasın cezalandırılması sevindirici"

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz:

"Camiamız büyük sıkıntılar yaşamıştı"

"Keşke Türk futbolu ve Sivasspor zarar görmemiş olsaydı"

SİVAS - DG Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, 'Futbolda Şike Kumpası' davasında çıkan kararlar hakkında konuştu. Otyakmaz, "Kumpası kuranların cezalandırılıyor olması bizim adımıza sevindirici ama keşke bu tip olaylar hiç yaşanmasaydı. Türk futbolu ve Sivasspor zarar görmemiş olsaydı" dedi.

Sivasspor'da Başkan Mecnun Otyakmaz, önemli açıklamada bulundu. Otyakmaz, 'Futbolda Şike Kumpası' davasında verilen kararlarla ilgili şunları söyledi:

"Bizim için hatırlamak istemediğimiz bir süreç. Bir kumpasa maruz kalmıştık. Hem şahsım he de camiamız büyük sıkıntılar yaşamıştı. İtibar kaybettirici bir projeydi. Zaman içinde her şey ortaya çıktı ve dün karara bağlandı. Bu kumpası kuranlar çok ağır cezalara çaptırıldı. Bu manada Sivasspor adının bu iddialardan sıyrılması ve kumpası kuranların cezalandırılıyor olması bizim adımıza sevindirici ama keşke bu tip olaylar hiç yaşanmasaydı. Türk futbolu ve Sivasspor zarar görmemiş olsaydı."

Mecnun Otyakmaz: 'Kumpasın cezalandırılması sevindirici'
Mecnun Otyakmaz: 'Kumpasın cezalandırılması sevindirici'
Mecnun Otyakmaz: 'Kumpasın cezalandırılması sevindirici'
Mecnun Otyakmaz: 'Kumpasın cezalandırılması sevindirici'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Sarzep

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Mecnun Otyakmaz: "Kumpasın cezalandırılması sevindirici" - Haberler Spor
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