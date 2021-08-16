Sivasspor-Konyaspor maçının ardından

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'a 1-0'lık skorla mağlup olan Demir Grup Sivasspor'un kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, kazanmak için sahaya çıktıklarını ancak sezona iyi başlayamadıklarını söyledi.

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'a 1-0'lık skorla mağlup olan Demir Grup Sivasspor'un kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, kazanmak için sahaya çıktıklarını ancak sezona iyi başlayamadıklarını söyledi.

Otyakmaz, karşılaşma sonrası stat çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin ilk maçına kazanmak için sahaya çıktıklarını belirterek, "Kopenhag maçı öncesi bir moral olurdu diye düşündük. Sezonu iyi başlamak çok önemliydi ama maalesef kaybettik. Konyaspor'u tebrik ediyorum. Kazanmak istediğimiz bir karşılaşmaydı ama kaybettik. Bundan sonraki maçlarda da telafisine bakacağız." dedi.

Maçta ellerine geçen pozisyonları değerlendiremediklerini dile getiren Otyakmaz, "Zengin bir kadromuz var. Bir iki noktada eksiklerimiz var. Sakatlarımız tekrar nüksetti. Geniş bir kadromuz var. Kazanmamız gereken bir karşılaşmaydı ve kazanabilirdik. Ama çok pozisyon olmamasına rağmen, elde ettiğimiz pozisyonları da değerlendiremedik. Kişisel bir hatayla golü yedik. Sağlık olsun. Takımımız iyi takım. Mutlaka önümüzdeki karşılaşmalarda bunu düzeltecektir ve Kopenhag maçında da avantajlı bir skor alacaktır." diye konuştu.

Otyakmaz, taraftarların stadyuma girerken passoliglerde yaşanan sıkıntıların hatırlatılması üzerine ise, "Bütün stadyumlarda sıkıntı olmuş. Bu sisteme taraftarlarımız henüz alışamadı. Nedense çokta zor bir kaç işin birden yapılması isteniyor. HES'i ayarlamak gerekiyor. Aşıların olunması gibi bir karmaşa var. İnşallah önümüzdeki haftalarda bunlara bir önlem alınacaktır. Çok sayıda taraftarımız maalesef parasını ödemiş olmasına rağmen stadyuma giremediler. Önemli bir sıkıntı yaşandı. Bunu federasyonun biran önce halletmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bundan sonra UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off maçına odaklanmaları gerektiğinin altını çizen Otyakmaz,"Aslında bugün sadece lige odaklanmıştık. Şimdi Kopenhag maçı için buradaki hatalarımızdan ders çıkartıp, avantajlı bir skor elde etmek için elimizden geleni yapacağız. Çalışmalarımıza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde