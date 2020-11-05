Mecnun Otyakmaz: İsrail'de kazanıp gruptan çıkmak istiyoruz
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Mecnun Otyakmaz: İsrail'de kazanıp gruptan çıkmak istiyoruz

05.11.2020 23:41 | Son Güncelleme: 05.11.2020 23:45
Mecnun Otyakmaz: İsrail'de kazanıp gruptan çıkmak istiyoruz

DEMİR Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, grupta ilk galibiyeti aldıkları için mutlu olduklarını belirterek, "İsrail'deki maçı kazanıp gruptan çıkmak istiyoruz" dedi.

DEMİR Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, grupta ilk galibiyeti aldıkları için mutlu olduklarını belirterek, "İsrail'deki maçı kazanıp gruptan çıkmak istiyoruz" dedi.

Demir Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda 2-0 kazandıkları Karabağ maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.Daha önce galibiyete çok yaklaştıklarını hatırlatan Otyakmaz, "Goller atmıştık ama maalesef puan alamamıştık. Sonunda 3 puanla tanıştık. Ama önce dün büyük bir başarıya imza atan Başakşehir Kulübü'nü, başkanı, Okan hocayı, futbolcuları ve camiasını kutluyorum. Dün sanki o galibiyetten sonra ülke puanına ihtiyacımız olduğu bir dönemde bizim de bu maçı alacağımız özgüvenine sebebiyet verdi. O yüzden tebrik ediyorum. Bugün ilk 3 puanımızı aldık. İnşallah bundan sonraki maçlarda da 3 puan alıp, özellikle İsrail'deki karşılaşmada, burada çünkü ilk maçta çok basit yenildiğimizi, hak etmediğimizi düşünüyorum. O maçta deplasmanda galip gelip gruptan çıkmayı hedefliyoruz" dedi.

Pazar günü Galatasray ile oynayacakları maçı da değerlendiren Otyakmaz, "Galatasaray önemli bir karşılaşma. Milli maç arası olduğu için maç pazar günü oynanacak. Allah'tan içerde oynadığımız için pek yorgunluk söz konusu olmaz. Çıkıp Galatasaray'a karşı da iyi bir mücadele gösterip, çünkü ligde de biraz geri kaldık. Normal yerimize geçmek için Galatasaray maçını kazanmak istiyoruz" diye konuştu. Bu sezon sakatlıkların takımı olumsuz etkilediğini ifade eden Otyakmaz, "Pandemiden dolayı hazırlıklar normal programın dışında gelişti. Dolayısıyla bu sakatlığa sebebiyet veriyor. Defanstaki sakatlıkların devam etmesi sıkıntı oldu. Marcelo geldi. Appindangoye'nin de gelmesiyle de bu tür sıkıntılar ortadan kalkacaktır" şeklinde konuştu.

Dost ve kardeş Azerbaycan'a verdikleri mücadelede yanlarında olduklarını ifade eden Otyakmaz, "Allah adaletli, haklının yanındadır. Karabağ Kulübü'ne de başarılar diliyorum. İzmir depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Allah milletimizi kazadan, beladan korusun" ifadelerini kullandı.

- Sivas

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin

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