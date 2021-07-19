Mecnun Otyakmaz: İlk hedefimiz Konferans Ligi'nde gruplara kalmak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mecnun Otyakmaz: İlk hedefimiz Konferans Ligi'nde gruplara kalmak

Mecnun Otyakmaz: İlk hedefimiz Konferans Ligi'nde gruplara kalmak
Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Haberler | Spor

Demir Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, "UEFA Konferans Ligi'nde ilk ve en büyük hedefimiz gruplara kalmak.

Demir Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, "UEFA Konferans Ligi'nde ilk ve en büyük hedefimiz gruplara kalmak. Gruplara kalmayınca bir başarı oluşmamış oluyor. Kupada ve Süper Lig'de de bu sene daha iyi bir yerde bitireceğimizi düşünüyorum" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un başkanı Mecnun Otyakmaz, Buruciye Medresesi'nde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Otyakmaz burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, önemli transferlere imza attıklarını belirterek, "Bu sene büyük konuşmadan, her zamankinden daha çok iddialı olduğumuzu söyleyebilirim. Bunu bana söyleten şu anki takım kadromuzdur. Bir transfer çalışmamız daha devam ediyor. Gruplara kalmasını ümit ettiğimiz bir Sivasspor bizi bekliyor" dedi.

"İLK VE EN BÜYÜK HEDEFİMİZ GRUPLARA KALMAK"

Otyakmaz, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci ön eleme turunda Moldova temsilcisi Petrocub Hincesti ile 22 Temmuz Perşembe günü oynayacakları maçla ilgili ise "Biz her sene elimizden geleni yaparak şehrimizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. 5 defa Avrupa kupalarına katılma başarısı gösterdik. 2 yıldır da üst üste katılıyoruz. Başakşehir hariç bir Anadolu takımının üst üste Avrupa kupalarına katıldığını hatırlamıyorum. UEFA Konferans Ligi'nde ilk ve en büyük hedefimiz gruplara kalmaktır. Gruplara kalmayınca bir başarı oluşmamış oluyor. Kupada ve Süper Lig'de de bu sene daha iyi bir yerde bitireceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Mecnun Otyakmaz: İlk hedefimiz Konferans Ligi'nde gruplara kalmak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu kuraları çekildi
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu kuraları çekildi
Trabzonspor ve Sivasspor'un UEFA Konferans Ligi'nde karşılaşacağı muhtemel rakipleri belli oldu
Trabzonspor ve Sivasspor'un UEFA Konferans Ligi'nde karşılaşacağı muhtemel rakipleri belli oldu
Sivasspor, Moldova'nın Petrocub takımını elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Dinamo Batum-BATE Borisov eşleşmesinin...
Sivasspor, Moldova'nın Petrocub takımını elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Dinamo Batum-BATE Borisov eşleşmesinin...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Mustafa Demir Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Emre Altuğ Derya Uluğ Hande Yener Demet Akalın
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mecnun Otyakmaz: İlk hedefimiz Konferans Ligi'nde gruplara kalmak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 20:33:11. #1.14#

title