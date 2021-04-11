Sivasspor-Konyaspor maçının ardından - Mecnun Otyakmaz
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Sivasspor-Konyaspor maçının ardından - Mecnun Otyakmaz

Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Spor

Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 3-1 yenen Sivasspor'un kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, net bir skorla karşılaşmayı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

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Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 3-1 yenen Sivasspor'un kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, net bir skorla karşılaşmayı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Otyakmaz, karşılaşmanın ardından stat çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sağlık durumunun sorulması üzerine daha iyi olduğunu belirterek, tedavisiyle ilgilenen doktorlara teşekkür etti.

Alınan galibiyetten dolayı takımını tebrik eden Otyakmaz, "Takımımızı biliyorduk, salgın sezon başından beri bizi etkilemişti. İkinci yarı maç trafiğinin azalmasıyla, takımda Kovid-19 olacak kimsenin kalmamasıyla ve virüsün bizden uzak olması neticesinde takım toparlandı. Yavaş yavaş puanlar almasını bildik." diye konuştu.

Otyakmaz, Konyaspor ile önemli bir karşılaşma oynadıklarını dile getirerek, "Bizim biraz daha yukarılara oynamamız için önemli bir karşılaşmaydı. Net bir skorla kazandık, oyuncu arkadaşlarımızı ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Avrupa kupaları hedefinin sorulması üzerine Otyakmaz, şunları kaydetti:

"Tabii ki sonuna kadar kovalamamız lazım. Biz bütün maçlarımıza puan kazanmak için çıkıyoruz. Bundan sonraki karşılaşmalarımız da öyle. Önemli karşılaşmalar da olacak. Ligin kaderini etkileyecek karşılaşmalara da çıkacağız. En iyi şekilde hazırlanıp puanlarımızı almak istiyoruz. Bakalım bu puanlar bizi nereye götürecek."

Sivasspor-Konyaspor maçının ardından - Mecnun Otyakmaz
Sivasspor-Konyaspor maçının ardından - Mecnun Otyakmaz
Sivasspor-Konyaspor maçının ardından - Mecnun Otyakmaz
Sivasspor-Konyaspor maçının ardından - Mecnun Otyakmaz
Sivasspor-Konyaspor maçının ardından - Mecnun Otyakmaz
Sivasspor-Konyaspor maçının ardından - Mecnun Otyakmaz
Sivasspor-Konyaspor maçının ardından - Mecnun Otyakmaz

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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