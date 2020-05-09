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Mecnun Otyakmaz'dan 53'üncü yıl kutlaması

Mecnun Otyakmaz'dan 53'üncü yıl kutlaması
09.05.2020 17:31 | Son Güncelleme: 09.05.2020 17:31

Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, kulübün kuruluşunun 53'üncü yıl dönümünü kutladı.

Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, kulübün kuruluşunun 53'üncü yıl dönümünü kutladı.

Demir Grup Sivasspor'un kuruluşunun 53'üncü yıl dönümünün mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını ifade eden Başkan Mecnun Otyakmaz, kulübün resmi sitesinde yer alan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"60'lı yılların ikinci yarısı ile birlikte Türk futbolunda yaşanan gelişmeler sonucu Anadolu'nun hemen her yerinde profesyonel şehir takımları kurulmaya başladı. İşte bu ortamda Sivas'ta da bir futbol takımı kurmak için harekete geçildi ve 09 Mayıs 1967 tarihinde kulübümüzün temelleri atıldı. 53 yıldır taraflı tarafsız herkesin sevgisini kazanmış Demir Grup Sivasspor'umuz, Türk futboluna kazandırdıklarıyla, hizmetleriyle, duruşuyla ve sorumluluklarıyla her zaman parmakla gösterilen kulüplerden biri olmayı başarmıştır. 2004 yılında gururla devraldığım bu onurlu görevi; samimi duygular, sonsuz sevgi, büyük bir aşk, fedakarlık ve emekle hizmet etmenin gururunu bir kez daha yaşıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle kulübümüzün kurulmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunar, 53 yıldır camiamızda görev yapmış kulüp başkanlarına, yönetim kurulu üyelerine, teknik adamlara, futbolculara, kulüp çalışanlarına ve her zaman yanımızda olan büyük taraftarlarımıza sonsuz sevgi ve saygılarımızı iletiyorum."


- Sivas

Kaynak: DHA

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