SPOR Mecnun Otyakmaz: Avrupa yolunda devam ediyoruz
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SPOR Mecnun Otyakmaz: Avrupa yolunda devam ediyoruz

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mecnun Otyakmaz: Avrupa yolunda devam ediyoruzArife Defne ARSLAN - Ayşe Mine EĞÜZ / SİVAS, (DHA) - Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, turu geçtikleri için mutlu olduklarını belirterek "Avrupa yolunda devam ediyoruz.

Mecnun Otyakmaz: Avrupa yolunda devam ediyoruz

Arife Defne ARSLAN - Ayşe Mine EĞÜZ/ SİVAS, (DHA) - Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, turu geçtikleri için mutlu olduklarını belirterek "Avrupa yolunda devam ediyoruz. Her 3 takımımızın da bu yolda devam ediyor olması ülkemiz ve bizler adına çok sevindirici" dedi.

Sivasspor Başkanı Mecnun Oktyakmaz, turu geçtikleri UEFA Avrupa Konferans Ligi maçının ardından açıklamalarda bulundu. Maçın bekledikleri gibi zor geçtiğini belirten Otyakmaz, "Avrupa yolunda devam ediyoruz. Her 3 takımımızın da bu yolda devam ediyor olması; Trabzonspor, Galatasaray'ın da bu yolda devam etmesi ülkemiz ve bizler adına çok sevindirici. Bütün takımlarımızı tebrik ediyorum. İnşallah her 3'ü de gruplara kalır. Bizim için güzel bir kış olur. Bundan sonrasında Kopenhag'ı düşünüyoruz ama gerçekten bu takımın tehlikeli bir takım olduğunu farkındaydık ve biliyorduk. Ona göre hazırlandık. Dinamo Batumi sanırım bu sene 22 ya da 23'üncü maçını oynuyordu. Tam hazır takımlar. Bunu da sahada gördük. Bizim eksikliklerimiz biraz aksattı. Eksik mevkilerimizde biraz aksama oldu. Ama onun haricinde biz de yavaş yavaş üzerine koyarak geliyoruz. En yakın sürede hazır olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"3 TAKIMIN TURU GEÇMESİ ÜLKE PUANIMIZI ARTIRDI"

Ligde Konyaspor ile ardından da Kophenag ile karşılaşacaklarını belirten Otyakmaz, "Eksiklerimiz gelecek. Daha iyi bir takım olacağız. Daha iyi bir futbol izleteceğimizi düşünüyorum. Çok zor bir maç oldu gerçekten. Ama son periyotta son 15 dakika özellikle oynadığımız futbol turu bize getirmeye yetti. Keşke daha önce bulsaydık golü ve stresli bir karşılaşma olmasaydı ama bu da güzel. Tebrik ediyorum oyuncu arkadaşlarımızı. Teknik heyetimize, taraftara armağan ediyorum. Eksiklerimizin olması ve sakatlıktan yeni dönen arkadaşlarımızın olması biraz aksaklığa yol açtı. Önümüzdeki yıllarda 4 takımın Avrupa kupalarında ve Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme tehlikesi ile karşı karşıyaydık. 3 takımımızın tur atlaması ülke puanımızı geliştirdi. 3 takımla gruplara da kalırsak önümüzdeki yıllarda böyle bir tehlike ortadan kalkar diye düşünüyorum. Bundan sonra TFF'nin açıklamış olduğu kurallar geçerli olacak. Bundan sonra herkes Passolig kartlarını alsın. Aşılarını yaptırsın lütfen. Yüzde 50 kapasite olsa bile taraftarımızla birlikte olmak çok güzel" ifadelerini kullandı.

SPOR Mecnun Otyakmaz: Avrupa yolunda devam ediyoruz
SPOR Mecnun Otyakmaz: Avrupa yolunda devam ediyoruz
SPOR Mecnun Otyakmaz: Avrupa yolunda devam ediyoruz
SPOR Mecnun Otyakmaz: Avrupa yolunda devam ediyoruz
SPOR Mecnun Otyakmaz: Avrupa yolunda devam ediyoruz
SPOR Mecnun Otyakmaz: Avrupa yolunda devam ediyoruz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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