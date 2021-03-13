Mecnun Otyakmaz: "Artık takımlarla taraftarları buluşturmak lazım"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mecnun Otyakmaz: "Artık takımlarla taraftarları buluşturmak lazım"

13.03.2021 16:28 | Son Güncelleme: 13.03.2021 16:55
Mecnun Otyakmaz:

Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenen DG Sivasspor'da Başkan Mecnun Otyakmaz, maçın ardından konuştu.

Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenen DG Sivasspor'da Başkan Mecnun Otyakmaz, maçın ardından konuştu. Maçların artık seyircili oynanması yönünde açıklamada bulunan Otyakmaz, "Büyük stadyumlara en azından belirli sayıda taraftar alınmasının faydalı olacağı kanaatindeyim. Ama artık takımlar ile taraftarları buluşturmak lazım" dedi.

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Karagümrük'ü 1-0 yendikleri müsabakanın ardından stadyum çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Otyakmaz, "Bizim için zor bir karşılaşma oldu. Tek farkla da olsa kazanmasını bildik. Bundan sonraki haftalar için de iyi bir moral kazanmış olduk. Bu hafta çok eksik bir takımla yakalandık. 2 kırmızı kart ve hafta içi oluşan sakatlıklarla birlikte 3-4 yedek oyuncu ile sahaya çıkma fırsatımız oldu. Bu halde bile 3 puanı almak bizi sevindirdi. İnşallah böyle de devam eder. Sakat ve cezalıların gelmesiyle birlikte inşallah daha güçlü bir kadromuz olacak" dedi.

"Taraftar alınması faydalı olacak"

Maçların seyircili oynanması ile ilgili yöneltilen sorulan soruyu yanıtlayan Otyakmaz, "Gönül tabii ki istiyor. Ancak halk sağlığı da önemli. Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine uymak zorunda kalıyoruz. Büyük stadyumlara en azından belirli sayıda taraftar alınmasının faydalı olacağı kanaatindeyim. Sanıyorum biraz da adaletsizlik olur. İlk maçlarda seyircisiz oynandı, şimdi seyircili oynanıyor diye avantaj sağlanır düşüncesi var. Ama artık takımlar ile taraftarları buluşturmak lazım" ifadelerini kullandı.

"Bizler iyi zeminlerde oynamak istiyoruz"

Otyakmaz son olarak stadyumlardaki zemin sorunlarıyla ilgili olarak, "Bizler iyi zeminlerde oynamak istiyoruz. En iyi stadyumlardan bir tanesi de bizim stadyumumuzdu. Ama bu sene çok fazla maç trafiğinden kaynaklı bozulmalar söz konusu oldu. O zaman el birliği ile bir şeyler yapacağız. Sivas'ın zemininden hem yayıncı kuruluş hem de federasyon bize övgü dolu sözler söylüyorlardı. Biz bu işi hakkıyla yapıyoruz. Onların da desteği ile bütün stadyumlar en az bizim stadımız kadar olabilir" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ömer Çelik Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Nükhet Duru Ayşegül Çınar İbrahim Tatlıses Uraz Kaygılaroğlu
Spor Mesut Özil Erol Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mecnun Otyakmaz: "Artık takımlarla taraftarları buluşturmak lazım" - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 16:58:38. #1.14#
title