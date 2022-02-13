Sivasspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından - Mecnun Otyakmaz

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor'un kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, geriye düşmelerine rağmen maçı çevirmeyi bildiklerini söyledi.

Otyakmaz, maçın ardından stat çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, karşılaşmanın çok zor geçtiğini belirtti.

Her iki takım için de çok önemli bir maç olduğunu vurgulayan Otyakmaz, şunları kaydetti:

"Malatyaspor yeni bir yapılanmaya giderek içinden bir oyuncuyu teknik direktör yaptı. Dolayısıyla onların da ilk maçıydı ve içinde bulundukları durumdan dolayı çıkış yapmak istiyorlardı. Bu yüzden maça da çok etkili başladılar. Bizim de kart cezalılarımız ve önlibero mevkisindeki yedek oyuncumuzun da sakat olması sebebiyle dengesiz bir takımımız vardı. İlk yarıda maalesef bunu hissettik. Fakat daha sonra yapılan değişikliklerle daha iyi oynar hale geldik ve geriye düşmemize rağmen maçı çevirmesini bildik. Gerçekten bizim için önümüzdeki süreci belirleyecek önemli bir karşılaşmaydı. Dolayısıyla hem geri döndüğümüz için hem de 3 puanı aldığımız için çok sevinçliyiz."

Otyakmaz, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise çeyrek finale kaldıkları için çok mutlu olduklarını dile getirerek, hedeflerinin finale kadar gitmek olduğunu aktardı.

Moussa Konate transferine de değinen Otyakmaz, "Aslında özellikle santrafor mevkisine transfer düşünmüyorduk çünkü 3 tane çok önemli santraforumuz olduğunu düşünüyorum. Ancak Leke James'in uzun süreli sakatlığı bizi böyle bir önlem almaya itti ve iyi bir futbolcu transfer ettiğimizi düşünüyorum. Keşke oyunda biraz daha süre alabilseydi ve kendini seyirciye sunabilseydi. Onun da takıma faydası olacağını düşünüyorum. Sakatlarımızın dönmesiyle daha geniş kadrolu, daha iyi bir takım izlettireceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.