Meclisten Geçen Yeni Kdv Kanunu Neler İçeriyor?

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Maliye Bakanlığına bin, Gelir İdaresi Başkanlığına ise bin 15 olmak üzere toplam 2 bin 15 kadro ihdas ediliyor.

Kanuna göre, arsasını müteahhide veren kişi, bunun karşılığında sadece aldığı konut veya iş yerleri için KDV ödeyecek. Fazla veya yersiz hesaplanan ve Hazine'ye ödenen vergi, işlemi yapan mükellefe iade edilecek. İadenin yapılabilmesi için işlemle ilgili beyanlar düzeltilecek, fazla ve yersiz hesaplanan vergi, satıcı tarafından alıcıya geri verilecek.

Hayırseverlerce bağışlanmak üzere yapılan okul, sağlık tesisi, 100 yatak kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, ibadethaneler, Diyanet İşleri Başkanlığı denetimine tabi yaygın din eğitimi veren tesisler, gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kampı inşası dolayısıyla bağışta bulunacaklara yapılan teslim ve hizmetler KDV'den istisna tutulacak.

Sağlık Bakanlığınca izin verilen gerçek veya tüzel kişilerce, Türkiye'de ikamet etmeyen yabancılara sağlık kuruluşlarında verilen koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri vergiden muaf olacak.

Kanunla ikinci el araç ticaretinde haksız KDV uygulamasına son veriliyor. Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle uğraşan mükelleflerin, mükellef olmayanlardan alarak vasfında esaslı değişiklik yapmadan sattığı ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde özel matrah uygulanması sağlanacak. Bu işlemlerde matrah, ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olacak.

Teknoloji geliştirme bölgesinde ve ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde üretilen oyun yazılımlarına da KDV istisnası sağlanacak. KDV'den istisna edilen işlemler nedeniyle yüklenilen vergilerin indirimine imkan tanınarak, işletmeler üzerinde bu işlemlerden kaynaklanan vergi yükü kaldırılacak.

Kanunla Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanun'a yeni bir madde ekleniyor.

Buna göre, TBMM üyeleri ve bu üyelikleri sona erenlerle dışarıdan atanan bakanlar, kamu kurum ve kuruluşlarının tüm sosyal tesis ve imkanlarından, bu tesislerin kullanımına ilişkin ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından belirlenmiş en uygun esas ve usuller dahilinde yararlanacak.

Genelkurmay Başkanı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları, Jandarma Genel Komutanı ve Sahil Güvenlik Komutanı olarak atananlar ile orgeneral, oramiral rütbelerinde bulunanlardan aylıklarını TSK Personel Kanunu'na göre alanlar ve bunların emeklileri ile bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık giderleri, TBMM üyelerinin tabi olduğu hükümler ve esaslar çerçevesinde ilgili kurum bütçelerinden ödenecek.

Kanuna göre, taksi, dolmuş, minibüs ve umum servislere ilişkin ticari plakaların elden çıkarılmasından doğan değer artışı kazançlarının tamamı, plakaların elde tutulma süresi gibi şartlar aranmaksızın gelir vergisinden istisna olacak.

Taksi, dolmuş, minibüs ve umum servislere ait ticari plakaların, bu düzenlemenin yürürlük tarihinden önce elden çıkarılmasından doğan kazanç ve işlemlerle ilgili olarak vergi incelemeleri veya takdir işlemlerine istinaden herhangi bir vergi tarhiyatı yapılmayacak, vergi cezası kesilmeyecek.

KDV iade incelemeleri

KDV iade incelemelerinin en fazla 3 ay içinde bitirilmesi esas olacak, iki ayı geçmemek üzere ek süre de verilebilecek.

Devlete ait üniversitelerin tıp fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimleri ile rektörlüklere bağlı sağlık hizmeti sunan enstitülerin 2017 yılı sonu itibarıyla ödenmemiş ilaç ve tıbbi malzemelere ilişkin borçları Maliye Bakanlığı bütçesinden aktarılacak kaynak ile ödenecek. Bu merkezler, 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla mal ve hizmet alımlarıyla ilgili ödemelerini kendileri yapmaya devam edecek.

2 bin 15 yeni kadro

Kanunla, Maliye Bakanlığına vergi müfettiş yardımcılığı için bin; Gelir İdaresi Başkanlığına ise 5'i Gelir İdaresi Daire Başkanlığı, 10'u Gelir İdaresi Grup Başkanlığı, bini de devlet gelir uzman yardımcılığı için olmak üzere bin 15 kadro ihdas ediliyor.

Toplamda 2 bin 15 kadro ihdas edilmiş olacak. 2 bin kişi sınavla alınacak.