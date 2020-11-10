Meclisten Cumhurbaşkanlığı kabinesine 5'inci milletvekili

AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan'ın, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanmasıyla birlikte meclisten istifa eden milletvekili sayısı 5'e yükselecek.

AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan'ın, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanmasıyla birlikte meclisten istifa eden milletvekili sayısı 5'e yükselecek.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bakan olarak atanan milletvekillerinin, sistemin gereği olarak milletvekilliğinden istifa etmesi gerekiyor. Daha önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve görevden affı kabul edilen Hazine Maliye Bakanı Berat Albayrak milletvekilliğinden istifa etmişti. Bakan olarak atanan TBMM Plan ve Bütçe Komiysonu Başkanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Lütfü Elvan da milletvekilliğinden istifa edecek. Böylece 27'nci Dönem Meclisi'nde bakan olan 5 milletvekili istifa etmiş olacak. Elvan'ın istifasıyla TBMM'deki milletvekili sayısı 584'e AK Parti'nin milletvekili sayısı ise 289'a düşecek.

Haber: ?Besti KARALAR/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti KARALAR