Mecliste ziyaretçi yasağı 28 Şubat'a kadar uzatıldı
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Mecliste ziyaretçi yasağı 28 Şubat'a kadar uzatıldı

27.01.2021 12:17 | Son Güncelleme: 27.01.2021 12:20
Mecliste ziyaretçi yasağı 28 Şubat'a kadar uzatıldı

TBMM'de, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan ziyaretçi yasağı, 28 Şubat'a kadar uzatıldı.

TBMM'de, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan ziyaretçi yasağı, 28 Şubat'a kadar uzatıldı.

TBMM Başkanlığından yapılan duyuruda, Meclis yerleşkesi ve eklentilerine, Kovid-19 ile ilgili alınan tedbirler doğrultusunda, 1-28 Şubat tarihlerinde Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günlerde ziyaretçi kabul edilmeyeceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman

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