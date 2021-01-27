Mecliste ziyaretçi yasağı 28 Şubat'a kadar uzatıldı
27.01.2021 12:17 | Son Güncelleme: 27.01.2021 12:20
TBMM'de, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan ziyaretçi yasağı, 28 Şubat'a kadar uzatıldı.
TBMM'de, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan ziyaretçi yasağı, 28 Şubat'a kadar uzatıldı.
TBMM Başkanlığından yapılan duyuruda, Meclis yerleşkesi ve eklentilerine, Kovid-19 ile ilgili alınan tedbirler doğrultusunda, 1-28 Şubat tarihlerinde Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günlerde ziyaretçi kabul edilmeyeceği bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman