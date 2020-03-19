Mecliste üst düzey corona önlemi
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Çin Halk Cumhuriyeti, Bursa, Güncel

Mecliste üst düzey corona önlemi

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, Mart ayı Olağan Meclis Toplantısı üst düzey corona önlemleriyle yapıldı. Meclis üyeleri arasında mesafeler oluşturulurken, meclis salonu girişinde meclis üyelerinin ateşi ölçüldü, ellerine sterilizasyon maddesi sıkıldı.

19.03.2020 17:32 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:37
Mecliste üst düzey corona önlemi

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de iki kişinin yaşamını yitirmesine neden olan corona virüsüyle ilgili tüm tedbirleri alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mart ayı olan meclis toplantısını da üst düzey tedbirlerle yaptı. Öncelikle meclis salonundaki oturma düzeninde değişikliğe gidildi ve meclis üyeleri arasına mesafe bırakılacak şekilde koltuklar yerleştirildi. Bunun yanında her meclis üyesi için içinde kolonya ve hijyen maddeleri bulunan sağlık kitleri hazırlandı. Salona gelen her meclis üyesinin ateşi görevliler tarafından ölçülürken, aynı zamanda meclis üyelerinin eline sterilizasyon maddeleri sıkıldı. Bazı meclis üyelerinin toplantıya maskeyle geldiği gözlendi.

Süreci sorunsuz atlatacağız

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da meclis salonunun bulunduğu kattan iner inmez, görevlilere ateşini ölçtürdü ve ellerini dezenfekte etti. Meclis toplantısının yapılmasıyla alakalı olarak Ankara ile irtibata geçtiklerini ve bu doğrultuda toplantıyı yaptıklarını belirten Başkan Aktaş, "Genel anlamda devletimizin koyduğu kural ve kaideler çerçevesinde bu sürecin sevk ve idaresiyle alakalı belirlenmiş uygulamalar var. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın, ilgili kurumların hassasiyetini gözeterek, meclis üyesi arkadaşlarımızın arasına mesafeler koyduk. En ince detayına kadar tedbirli olacağız. Ayrıca bu uygulamalarla ilgili dün grup sözcüsü arkadaşlarımızla telefon görüşmesi yaptım. Sağ olsun bütün gruplar da bu konuda anlayış gösterdiler. İnşallah seri bir şekilde toparlanıp, toplantımızı gerçekleştirip, bu güncel süreci de değerlendireceğiz. Akabinde de 17 belediye başkanımızla bir değerlendirme toplantımız var. Hem Bursa olarak hem ülke olarak bu süreci en az sıkıntıyla, en az sorunla halletmek istiyoruz. Temennimiz Allah herkese sağlık sıhhat versin ama vatandaşlar olarak tedbirler almak da bizim vazifemiz. Biz de idare olarak onu yapmaya çalışıyoruz. Özellikle gösterdikleri hassasiyet nedeniyle tüm meclis üyesi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Mesafeli oturma sürecinden dolayı da takdir edersiniz ki sadece basın mensuplarını kabul edeceğiz. Diğer misafirlerimizi ve bürokratlarımızı dışarıda hazırladığımız sinevizyonlu ortamlarda misafir edeceğiz. Arzu edenler oradan canlı olarak takip edebilecekler" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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