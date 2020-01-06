Mecliste sürpriz evlilik yıldönümü kutlaması

06.01.2020 16:13 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:18

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, eşi Dilek Salman'a belediye meclis toplantısı öncesinde sürpriz kutlama yaptı. Neye uğradığını şaşıran Dilek Salman yıldönümü pastasını eşi Vefa Salman'la birlikte kesti.



Yalova Belediye Meclisi 2020 yılının ilk toplantısını gerçekleştirmek üzere toplandı. Salona eşi Dilek Salman'ı da davet eden Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, meclisi açmadan hemen önce eşi ile 30. evlilik yıldönümü olduğunu dile getirdi. Ardından meclise giren bir pasta ile Dilek Salman şok oldu. 30. evlilik yıl dönümünü mecliste kutlayan Vefa Salman, "2020 yılının ilk meclisi bu. Yeni yıl herkese hayırlı uğurlu olsun. Ben aslında özel hayatımı çok paylaşan birisi değilim, ama bugün benim için de çok özel bir gün. Eşimle evliliğimizin 30 yıldönümü. Belediye başkanı seçildiğimden beri de eşim 2. kez meclis salonuna geliyor. Onu da buraya davet ettim. Onu neden çağırdığımı bilmiyordu. Meclisteki arkadaşlarım ve belediye personeli de benim ailem sayılır. Onun için eşime bir sürpriz yaparak 30. yıl pastasını burada kesmek istedim" dedi.



Ardından eşi Dilek Salman ile birlikte pastayı kesen Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, eşine bir gül de hediye etti. Meclis daha sonra kaldığı yerden olağan gündem maddelerinin görüşülmesi ile devam etti. - YALOVA

Kaynak: İHA