"Mecliste alınan karar Türkiye'de birliğimizi tekrar gösterdi"

Dışişleri Bakanı Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen Kent Bayramlaşması programına katıldı. Kıran, "Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anki bulunduğu coğrafyasında ülke olarak zor bir sınavdan geçtiğini belirterek, bayramların millet olarak güçlü bir birliktelik kattığını ifade etti. Atatürk Parkı Sosyal Tesislerinde düzenlenen programda konuşan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Bayramların yediden yetmişe bütün farklılıklarıyla siyasi partilerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın, medyamızın ve her kesimden vatandaşlarımızın bir araya gelmesi bayramın heyecanını birlikte yaşaması ülkemizde ve dünyamızda birliktelik anlamında çok önemli bir örnek olmaktadır. Geçtiğimiz günlerde meclisimizde örnek bir karar alındı. Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı en önemli tehditlerden biri olan FETÖ ile mücadelede mecliste bulunan siyasi partilerimizden birinin haricinde bütün partiler bir araya geldi ve terör örgütü ele başının Türkiye'ye iadesi noktasında son derece önemli bir dayanışma gösterdi. Yine aynı şekilde Türkiye'nin bu gün karşı karşıya kaldığı en önemli sınamasından biri olan Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili yine mecliste bulunan bir siyasi partinin teklifiyle bütün siyasi parti grupları bir araya gelerek Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını asla halel gelmemesi ve Kıbrıs Türklerinin haklarının korunması için bu örnek dayanışmayı gösterdi" dedi.

"ÜLKEMİZ DÖRT BİR TARAFTAN ATEŞ ÇEMBERİYLE KARŞI KARŞIYA" Türkiye'nin içinde bulunduğu zorlu coğrafyada zor durumlardan geçtiğini ifade eden Kıran, "Türkiye son derece zorlu bir coğrafya içerisinde yer almaktadır. İçinde bulunduğumuz bu coğrafyada çevremizde son derece sıkıntılı krizlerle karşı karşıyayız. Irak'a baktığımızda bir tarafta ülkedeki istikrarsızlık, diğer taraftan kuzeyden ülkemize yönelen terör tehdidi bulunmaktadır. Tabii burada bir başka ülke olan Suriye'ye baktığımızda mülteci boyutu bir tarafa kuzeyde Fırat'ın doğusunda oluşturulmaya çalışılan terör koridoru yer almaktadır. Burada Türkiye'nin vermiş olduğu tepkiler. Dünya üzerindeki Müslümanlar içerisinde olan Yemen'deki gelişmeler ve Libya'da ateşkese rağmen yaşanan saldırı. Daha Mescidi-i Aksa'da yaşanılan hunharca saldırılar ile dünyanın dört bir tarafında ülkemizi kuşatan ateş çemberleri ile karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

"ÜLKESEL KALKINMAYI BAŞARIRSAK, KÜRESEL KALKINMAYI ÖNCÜLÜK EDERİZ" Bayramların ilçelerden, illerden ve ülkelerden birlik ve beraberlik olarak kalkınarak küresel kalkınmayan öncülük edeceğini sözlerine ekleyen Kıran," Bu kadar krizlere rağmen millet olarak birlik ve beraberliğimizi bozmadan Ünye, Fatsa, Akkuş, Ulubey ve Ordu'muzun her bir köşesinden başlayarak öncelikle yerel kalkınmayı ardından ülkesel kalkınmayı başarırsak dünya üzerindeki küresel kalkınmaya öncülük etmiş oluruz. Dışişleri Bakanlığı olarak her yıl geleneksel olarak büyükelçiler konferansı düzenliyoruz. Bu yıl ki büyükelçiler konferansımızın konusu sahada ve masada güçlü diplomasiydi. Türkiye Türkiye'den büyüktür anlayışı ile Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünya beşten büyüktür iddiasını bütün mazlum coğrafyalara yaymış bir ülke olarak üzerimizde çok büyük bir sorumluluk bulunmaktadır. Bu sorumluluğu yerine getirmenin en önemli yolu da hem sahada hem masada güçlü olmaktır" diyerek sözlerini tamamladı.

