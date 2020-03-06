Meclisler, Patara'da toplanıyor

06.03.2020 10:02 | Son Güncelleme: 06.03.2020 10:02

TURİZMDE 2020 yılının teması olarak seçilen Patara Antik Kenti'nde bulunan dünyanın ilk demokratik meclis binası, başta TBMM olmak üzere, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Antalya Ticaret Borsası (ATB), Kaş Belediyesi gibi birçok kurum ve sivil toplum örgütünün meclis toplantılarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020'nin turizmde 'Patara Yılı' ilan edilmesi ile Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti, bu yıl hem restorasyon ve kazılar hem de kültürel ve sanatsal etkinliklerin yanı sıra, dünyanın ilk meclis binasıyla da birçok kamu kurum ve kuruluşunun meclis toplantılarına ev sahipliği yapacak.TBMM tarafından 2012 yılında çatısı hariç restorasyonu tamamlanan 42.80 x 32.60 metre ölçüleriyle antik Anadolu'nun en büyüklerinden biri ve Likya Birliği'nin demokratik yönetim modelinin merkezi olan meclis binasının M.Ö. 2'nci yüzyılda Likya Birliği'nin de kurulmasıyla inşa edildiği düşünülüyor. 20 sıralı caveası (antik dönem tiyatrolarında oturulan bölümler) ile yaklaşık 1400 kişilik kapasiteye sahip meclis binasında, bu yıl 100'üncü yıl dönümü de olan TBMM'nin de bir toplantısının yapılması planlanıyor.YÖNETİM BİÇİMİ DÜNYANIN EN MÜKEMMELİÜnlü düşünür Montesquieu'nün 'Yasaların Ruhu' adlı kitabında yönetim biçimini demokrasi bağlamında 'Antik Dünyanın En Mükemmeli' olarak övdüğü, hatta ABD anayasasının da kaynağını oluşturduğu belirtilen Likya Birliği'nin meclis binasında ilk toplantı kararını ATSO aldı. Patara meclis binasında Antalya Büyükşehir Belediyesi haziran, Kaş Belediyesi de nisan, mayıs ya da haziran ayı meclisini yapacak. TBMM'nin de bir oturumunu yaz aylarında Patara'da gerçekleştirmesine yönelik hazırlıklar başladı.MİLLETVEKİLLERİ TBMM BAŞKANLIĞI'NA BAŞVURDUTBMM'nin Patara'da toplanması için Meclis Başkanlığı'na Antalya milletvekilleri olarak talepte bulunduklarını belirten AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, "İnşallah yaz aylarında bu konuda adımlar atılmasını bekliyoruz. Patara Yılı olması dolayısıyla o bölgede restorasyon, çevre düzenleme çalışmaları başta olmak üzere, tüm kültürel ve sanatsal etkinlikler de Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Antalya Valiliği'nce planlanıyor. Hem turizm potansiyelinin tanıtımı hem potansiyelin ayağa kaldırılması için tüm kamu kurumları da ciddi bir seferberlik içinde" dedi.BİLİNİRLİĞİ ARTTIPatara'da neler yapılacağı konusunda bakanlık ve valiliğin gerekli açıklamaları yapacağını belirten Uslu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Patara ismini zikretmesiyle birlikte bilinirliği de çok yüksek noktalara ulaştı. Patara hak ettiği marka değerine kavuşacak. Batı Akdeniz ve Tekeli yöresi de turizmde hak ettiği payı alacak. Patara Antik Kenti'ndeki deniz feneri, tiyatro, Abdülhamit Han döneminde yaptırılan telsiz-telgraf istasyonu gibi birçok yapı ayağa kaldırılacak ve müze de yapılacak. Ayrıca birçok kültürel ve sanatsal etkinliğe ev sahipliği yapacak" diye konuştu.BÜYÜKŞEHİR MECLİSİ HAZİRAN'DAPatara'nın dünyanın ilk demokratik meclisine ev sahipliği yapan Likya medeniyetinin başkenti olduğunu belirten Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, "12 kilometrelik plajı, eşsiz güzellikleri ve binlerce yıllık tarihiyle önemli bir mirastır. Türkiye'nin turizm yılı temasının Patara Antik Kenti olması nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediye meclisimizi haziran ayında Patara'da toplayacağız" dedi.CUMHURBAŞKANINA TEŞEKKÜRPatara'nın tarihi ve kültürel değerlerini ön plana çıkarmak ve dünya gündeminde bu değerlere dikkat çekmek için ellerinden geleni yapacaklarını da söyleyen Böcek, "Tüm kurum ve kuruluşlarımızla ortak hareket ederek bu fırsatı çok iyi değerlendireceğiz. Patara yılının ilan edilmesinde emeği geçen başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Kültür ve Turizm bakanımız, sayın valimiz, turizm sektör temsilcilerimiz ve katkı koyan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.ATSO MART YA DA NİSANDA TOPLANIYORCumhurbaşkanlığı'nca 2020'nin Patara Yılı ilan edilmesinin Antalya açısından çok önemli olduğunu belirten ATSO Başkanı Davut Çetin, ATSO'nun mart ya da nisan ayı meclis toplantısını Patara'da yapma kararı aldıklarını açıkladı. Çetin, bu meclis toplantısına sadece ATSO meclisinin değil, Antalya'daki tüm sanayici iş insanları dernekleri, meslek odaları, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası ile diğer iş insanları derneklerinin de davet edileceğini kaydetti.BÜTÜN KURULUŞLARA ÇAĞRI YAPTIPatara'nın dünyanın ilk meclis binalarından birisine sahip ve tarihteki en iyi demokrasi örneği olarak gösterildiğini anlatan Çetin, bu yıl 100'üncü yılını kutlayan TBMM'nin de bir toplantısını Patara'da yapmasının çok önemli olduğunu açıkladı. Davut Çetin, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri, Ankara merkezli tüm kuruluşların da meclis toplantısı ve benzeri etkinlikler yapmasının da Patara'nın tanıtımına büyük katkı sağlayacağına işaret etti.ODA VE BORSA MECLİSLERİTurizmde 2020'nin Patara Yılı ilan edilmesinin Antalya turizmi açısından önemli olduğunu belirten ATB Başkanı Ali Çandır, bu kararın hem tarihsel alan ve varlıklarımızın korunması hem de daha fazla tanıtılması için memnuniyet verici olduğu söyledi. Çandır, Antalya'daki tüm oda ve borsalar olarak önümüzdeki aylarda bir meclis toplantısını da dünyanın ilk meclis binası olarak da bilinen Patara'daki meclis binasında yapmayı hedeflediklerini açıkladı.KAŞ BELEDİYE MECLİSİ DE TOPLANACAKPatara meclis binasında Kaş Belediyesi olarak bir meclis toplantısı yapılmasına yönelik hazırlıklara başladıklarını açıklayan Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, "Kaş'ın Patara ile birlikte bu sene yapacağı çok iş var. Önümüzdeki ay Turizm Haftası ve Uluslararası Likya Festivali etkinliklerinde Patara ön plana çıkartılacak. Belediye meclisimizin Patara'da toplanmasıyla ilgili de meclis binasını üstünün açık olması nedeniyle nisan, mayıs, haziran gibi, hava durumunun da müsait olduğu bir gün planlıyoruz. Belediye meclisimizi orada toplayacağız" dedi.MURATPAŞA PATARA'DAN ESİNLENDİ

Muratpaşa Belediyesi ise Patara Yılı'na destek ve buradaki yönetim biçiminden esinlenerek, Türkiye'nin ilk dijital demokrasi uygulaması 'Komşu Meclisi'ni hayata geçirdi. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, dünyanın ilk demokratik meclis binasının yer aldığı Likya Birliği'nin başkenti Patara'nın, Antalya'nın yüzyılları aşan demokrasi deneyimine yepyeni bir pencere açtığını söyledi. Uysal, Türkiye'nin ilk dijital demokrasi uygulamasında, Muratpaşa'da ikamet edenlerin 13 yaş üstü herkesin kent yönetimine doğrudan katkı sunacağını kaydetti.

Kaynak: DHA