Meclisin Bütçe Maratonunda Son Gün

BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, "Eğer biz 35 yılda bir trilyon doları terörle mücadeleye harcamasaydık, bugün tek başına milli gelirimiz en az 20 bin dolar seviyesinde olabilirdi." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2019 yılı bütçesinin tümü üzerinde şahsı adına söz alan Destici, partilerinin, vatandaşın ihtiyaç ve isteklerinin karşılanmasını hedefleyen bir vizyon izlediğini söyledi.

Milli egemenliğin üstünde ya da yanında herhangi bir ortak veya merci kabul etmediklerini belirten Destici, milletin inancına, tarihine, kültürüne azami derecede saygı duyduklarını, ancak bu kavramların istismarına sebep olan tüm faaliyetlere de karşı olduklarını dile getirdi.

Dışarıda planlanıp içeride uygulanmaya çalışılan, milli iradeye kasteden Gezi olayları gibi şiddeti esas alan yıkıcı faaliyetlerin karşısında olduklarının altını çizen Destici, "Gelinen aşamada Türkiye, bir kader çizgisinin üzerinde durmaktadır ve hareket alanı da epeyce daralmıştır. Lakin ülkemiz dünya sisteminin bir kenar mahallesi durumuna asla düşmeyecektir. Milletimizin kültür, medeniyet ve inanç değerlerini özümseyen, vizyona sahip her türlü siyasi hamleyi de sonuna kadar destekleriz." diye konuştu.

Her bütçede olduğu gibi 2019 yılı bütçesinin de artı yönleri ve kendilerine göre eksiklerinin bulunduğunu aktaran Destici, ekonomik sorunların esas kaynağını oluşturan yüksek faiz giderlerinin daha da yükselerek 2019 yılı bütçesinde yer aldığını ifade etti. Destici, "Öyle ki 960 milyar liralık bütçemizin 117 milyar liradan fazlası faize gitmektedir. Böylesine bir artış gerçekleşmeseydi hem emeklilikte yaşa takılanların hem 3600 ek gösterge bekleyenlerin taleplerini yerine getirebilir hem de çiftçilerimize mazotu ÖTV'siz yani 2,5 liradan verebilirdik." dedi.

Mustafa Destici, 2019 yılı bütçesinin 5 katından fazlasının 35 yıldır terörle mücadele uğruna dağlara gömüldüğünü söyledi.

"Hala ders almamış gibi, konuşmamı protesto için salondan çıkan PKK'nın siyasi uzantılarına Hazineden vermeye devam ediyoruz," diyen Destici, şöyle devam etti:

"Bu bir kere vallahi de haramdır, billahi de haramdır. Bu harama da hiç kimsenin ortak olmaması gerekiyor. Bunlara verilen Hazine yardımı nasıl ki belediyelerden PKK'ya aktarılmışsa devletin Hazinesinin de bir kısmı PKK'ya aktırılmaktadır. Eğer biz 35 yılda bir trilyon doları terörle mücadeleye harcamasaydık, bugün tek başına milli gelirimiz en az 20 bin dolar seviyesinde olabilirdi. PKK'yı lanetlemeyen hiç kimsenin burada rakamları diline dolaması asla kabul edilebilir değil."

Türkiye'nin, üzerinde oynanan döviz manipülasyonlarını geri püskürtmeyi başardığını belirten Destici, ancak döviz artışından dolayı yapılan zamların geri alınmasını teklif ettiklerini belirtti.

Destici, Doğu Türkistan'da milyonlarca insanın mezalime tabi tutulduğunu, her Uygur Türkü'nün evine bir Çinli'nin yerleştirildiğini vurgulayarak, "Bunu kendiniz için düşünün ve Doğu Türkistan konusuna bu açıdan bakarak sahip çıkalım." ifadesini kullandı.

Sataşmadan söz isteyen HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, Destici'nin konuşmasını protesto ederek salondan çıkmadıklarını, kendileriyle muhataplık ilişkisinin de olmadığını söyledi.

Türkiye'de HDP'ye yüzde 11 civarında oy verildiğini, Destici'nin ise Meclise girebilmek için bir başka parti listesinden aday gösterildiğini ifade eden Bilgen, "Herkes, bu toplum kime ne kadar değer veriyorsa onu takdir edecek, ona saygı duymayı bilecek. Sayın milletvekilinin parlamentoda olması bir vefa, bir mirasa bağlıdır, Sayın Yazıcıoğlu'nun mirası. Eğer bir vefa, bir hakkaniyet gerekiyorsa Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili bir araştırma komisyonu kurulması konusuna biz tam destek vermeye varız. Eğer siz içinden seçildiğiniz gruba bu desteği verdirebiliyorsanız buyurun. Yoksa mahkeme salonlarında Sayın Yazıcıoğlu'nun eşi ve kardeşinin hezimetine uğrayıp, gelip burada bize fırça atamazsınız." diye konuştu.

Kaynak: AA