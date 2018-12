Meclisin Bütçe Maratonunda Son Gün

TBMM Genel Kurulundaki bütçe görüşmelerinde, "2008-2018 arasında hiçbir başarı öykünüz yoktur. Sizin hepinizin bana minnet borcu var. Ben olmasaydım hiçbiriniz burada olmazdınız. Altından benim olduğum dönemi çıkarırsanız çırılçıplak kalırsınız." diyen CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'e, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Tarihte İsa'dan önce ve İsa'dan sonra vardır. Sayın Abdüllatif Şener'i dinlerken, o kadar 'ben', 'Ben olmasaydım siz olmazdınız.', 'Ben yaptım.' dedi ki anlaşılıyor ki sayın Şener, ekonominin Hz. İsa'sıdır." diye cevap verdi.

Abdüllatif Şener, TBMM Genel Kurulunda 2019 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde CHP Grubu adına söz aldı.

Bu bütçenin, iflas bütçesi olduğunu iddia eden Şener, hükümetin sorun çözmek yerine, kendi ürettiği sorunlarla ülkeyi yorduğunu savundu.

Şener, insanlar iş bulamadığı, çocuğuna pantolon alamadığı, evine ekmek götüremediği için intihar ederken hükümetin bu acıları duymadığını, ekonomiyi, bayram müjdesi verir gibi anlatmaya devam ettiğini öne sürdü.

2002-2007 yıllarında ekonominin patronunun ve ekonomiyle ilgili üç temel kurulun başkanının kendisinin olduğunu anımsatan Şener, ekonomiden sorumlu bakanlar ve bürokratlarla yaptıkları toplantılarda ekonomiye yön verdiklerini, bunun sonucunda enflasyonun yüzde 30'dan yüzde 8'e düştüğünü belirtti. Şener, enflasyonun şimdi ise yüzde 22'ye çıktığına dikkati çekerek, "ÜFE yüzde 40'tan yüzde 5'e düştü ama siz benden sonra yüzde 39'a çıkardınız. Hangi beceriksizliği yaptınız da ekonomiyi tahrip ettiniz, iki kere krize soktunuz?" dedi.

"Tuvalet ücretini 1 liraya ben düşürdüm"

Şener, 2005'te paradan 6 sıfırın atıldığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı, 'Tuvalete 1 milyon lirayla gidiyorduk, 1 liraya düşürdük.' demişti. O 1 milyon lirayı, 1 liraya düşüren benim. Eğer ben olmasaydım sayın Cumhurbaşkanı, 1 milyon liralık tuvaleti 1 liraya düşürdüğüyle övünemezdi. 2008-2018 arasında hiçbir başarı öykünüz yoktur. Dolar, ben geldiğimde 1 lira 60 kuruştu, 2007'de bırakırken 1 lira 17 kuruşa düştü. Siz şimdi 5 lira 30 kuruşa çıkardınız. Faiz 62'ydi, 18'e bırakarak gittik, şimdi 22-24 bandında dolaşıyor. 2003 ila 2007 arasında Türkiye'nin ortalama büyüme oranı yıllık yüzde 7'dir. Bıraktıktan sonra, 2008-2018 arasında yüzde 3 civarındadır. Sizin hepinizin bana minnet borcu var. Ben olmasaydım hiçbiriniz burada olmazdınız. Altından benim olduğum dönemi çıkarırsanız çırılçıplak kalırsınız."

Konuşması sırasında AK Parti'li milletvekillerinin, "Partini niye kapattın?","Sivas'ta bağımsız olarak kaç oy aldın?", "Tayyip Erdoğan'ın sayesinde koltuğa oturdun. Başarın yok.", "Cumhuriyeti de sen mi kurdun?" şeklinde laf atmaları üzerine Şener, "Hasbıhal etmeye ihtiyacınız yok mu? Nankörlük yapmayın." diye karşılık verdi.

Şener, AK Parti'nin kuruluşunda emek harcadığını, 28 Şubat'ta Maliye Bakanı olduğunu, muhtıracıların hedef olarak kendisini gösterdiğini, dimdik ayakta kaldığını, 27 Nisan e-muhtırasına cevap metni hazırlayan heyette yer aldığını anlattı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'a, "Bülent Efendi" diye hitap eden Şener, Turan'ın, aile mahremiyetine dokunacak şekilde, eşinin başörtüsüyle ilgili şeyler söylediğini savundu.

-"Demek ki dil alışkanlığı"

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Şener'e sataşma gerekçesiyle yanıt verdi.

İnsanların, bir siyasi hareketin içinden başka siyasi harekete geçebileceğini dile getiren Bostancı, şunları söyledi:

"İdeolojilerini, politikalarını, dünya görüşlerini değiştirebilir ama sonra eski arkadaşlarına karşı kendini aklama çabasındaki bir konuşmayı cevaplamaya değer görmezdim. Ancak ben 'Sayın Şener Efendi' demeyeceğim, burada nezaketle konuşmak zorumdayım. Tarihte İsa'dan önce ve İsa'dan sonra vardır. Sayın Şener'i dinlerken, o kadar 'Ben', 'Ben olmasaydım siz olmazdınız', 'Ben yaptım' dedi ki anlaşılıyor ki sayın Şener, ekonominin Hz. İsa'sıdır; öncesi vardır, sonrası vardır. Sayın Şener buradayken biz her şeydik, sayın Şener gitti biz hiçbir şey olduk. Demek ki sayın Şener size geldi, siz hiçbir şeydiniz, şimdi her şey oldunuz. CHP'de çok kıymetli ekonomistler var, siz sayın Şener'i çıkardınız. Öyle anlıyorum; hiçbir şeydiniz her şey oldunuz, hayırlı olsun."

Bostancı, CHP'nin tarih boyunca halkı temsil eden, iktidara gelen kişilere diktatör dediğini, Adnan Menderes'e, Turgut Özal'a, şimdi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu ifadeyi kullandığını söyledi. Üç liderin de ortak yönünün, halkı temsil etmesi, halkın gücüyle iktidara gelmesi olduğunu belirten Bostancı, "Bazen hızınızı alamadınız kendi içinizdeki eleştirilerde de sayın Genel Başkana diktatör dediniz. Demek ki bu dil alışkanlığı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA