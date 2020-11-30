Meclise ziyaretçi yasağı 31 Aralık'a kadar uzatıldı
30.11.2020 13:13 | Son Güncelleme: 30.11.2020 13:16
TBMM'de, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan ziyaretçi yasağı, 31 Aralık'a kadar uzatıldı.
TBMM'de, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan ziyaretçi yasağı, 31 Aralık'a kadar uzatıldı.
TBMM Başkanlığından yapılan duyuruda, Meclis yerleşkesi ve eklentilerine, Kovid-19 ile ilgili alınan tedbirler doğrultusunda, 1-31 Aralık tarihlerinde Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günlerde ziyaretçi kabul edilmeyeceği bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz