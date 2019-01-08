Meclise yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba ve HDP Grup Başkanvekili Bilgen'in de aralarında bulunduğu 14 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba ve HDP Grup Başkanvekili Bilgen'in de aralarında bulunduğu 14 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu. Meclise gelen dosya sayısı 164'e ulaştı.
Kaynak: Dunya.com