Meclise "pandemi timi" geliyor
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Meclise "pandemi timi" geliyor

TBMM'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "pandemi timi" oluşturulacak.

Meclise
24.06.2020 21:51 | Son Güncelleme: 24.06.2020 21:54

TBMM'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "pandemi timi" oluşturulacak. Pandemi timi, salgınla mücadelede Meclis'te uygulanan önlemlerin denetiminden sorumlu olacak.

TBMM Başkanlığınca, Kovid-19 salgınından kaynaklanan risk ve tehditlerin Meclis bünyesinde en aza indirilmesi ve bu konuda gerekli tedbirlerin alınması için Koronavirüs Kriz Yönetim Komisyonu oluşturuldu.

Bu kapsamda komisyon tarafından bir dizi önlemlerin uygulanması kararlaştırıldı.

Buna göre, 100. Yıl Bahçe Lokantası ve Üyeler Lokantası dışında tüm lokantalar kapatılacak ve bütün personele kumanyaları, Destek Hizmetleri Başkanlığınca görev yerlerinde dağıtılacak.

Personel, yemeklerini yalnızca görev mahallinde yiyecek ve TBMM Kampüsü içinde açık alanlarda yemek yenmeyecek. Kış bahçelerinde ve 100. Yıl Bahçe Lokantası'nda bulunanlar dışında TBMM Yerleşkesi ve eklentilerinde bulunan bütün çay ocakları kapatılacak.

Personel, zorunlu haller dışında görev mahallini terk etmeyecek. Sosyal mesafe, maske ve el hijyeni başta olmak üzere, temizliğe hassasiyetle riayet edilecek.

"Pandemi timi" oluşturulacak

Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı, Destek Hizmetleri Başkanlığı ve TBMM Koruma Daire Başkanlığınca "pandemi timleri" oluşturulacak. Bu timler, söz konusu kararların uygulanması başta olmak üzere salgınla mücadelede uygulanan önlemlerin denetiminden sorumlu olacak, TBMM yerleşkesi ve eklentilerinde ortaya çıkacak ihlaller için tutanak düzenleyebilecek.

Pandemi timlerinin tutanaklarına istinaden gerekli idari yaptırımlar uygulanacak.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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