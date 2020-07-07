Meclis yeni başkanını seçiyor
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Meclis yeni başkanını seçiyor

TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanı seçimi için ilk tur oylama başladı.

Meclis yeni başkanını seçiyor
07.07.2020 16:31 | Son Güncelleme: 07.07.2020 17:01

TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanı seçimi için ilk tur oylama başladı.

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmaların ardından grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Daha sonra seçim sürecine ilişkin alınan karar gereğince, Genel Kurulda Meclis Başkanlığı seçimine geçildi.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz ile TİP Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Erkan Baş, TBMM Başkanı adayı oldu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, oylamaya geçilmeden adaylıktan çekildi.

Gizli oyla yapılacak seçimde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye başkan seçilecek.

TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın seçim süreciyle ilgili bilgilendirme yapmasının ardından, ilk tur oylamaya başlandı.

Meclis Başkanlığına yeniden aday olan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, seçim öncesinde Genel Kurula geldi.

Kaynak: AA

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