Meclis vergi istisnaları için mesai yapacak

Meclis; çeşitli alanlarda vergi istisnaları, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi kurulması, yaşlılık aylıkları için 1000 liranın alt sınır belirlenmesi ve yapılandırma süresinin uzatılması gibi düzenlemeleri içeren teklifi görüşmeye devam edecek.