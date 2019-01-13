CANLI YAYIN: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Konuşuyor

Meclis vergi istisnaları için mesai yapacak

Meclis; çeşitli alanlarda vergi istisnaları, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi kurulması, yaşlılık aylıkları için 1000 liranın alt sınır belirlenmesi ve yapılandırma süresinin uzatılması gibi düzenlemeleri içeren teklifi görüşmeye devam edecek.

Meclis vergi istisnaları için mesai yapacak

Meclis; çeşitli alanlarda vergi istisnaları, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi kurulması, yaşlılık aylıkları için 1000 liranın alt sınır belirlenmesi ve yapılandırma süresinin uzatılması gibi düzenlemeleri içeren teklifi görüşmeye devam edecek.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et