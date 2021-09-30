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Meclis ve toplu komite toplantısı gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Meclis ve toplu komite toplantısı gerçekleştirildi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın olağan Meclis Toplantısı ve yılda iki kez yapılması gereken Toplu Komite Toplantısı, video konferans yolu ile gerçekleştirildi.

DÜZCE (İHA) - Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın olağan Meclis Toplantısı ve yılda iki kez yapılması gereken Toplu Komite Toplantısı, video konferans yolu ile gerçekleştirildi.

Meclis Toplantısının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkan Vekili Nuri Hızel, Olağan Meclis Toplantısı gündemini ve sıralamasını meclis üyelerine aktardı.

Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Eylül Ayı döneminde Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilen faaliyetler, iç ve dış ziyaretler, katılım sağlanan iç ve dış paydaş programları ile ziyaretler hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi.

Meclis Toplantısı, aylık mizan ve mali raporların görüşülmesiyle sona erdi.

Meclis Toplantısının ardından gerçekleştirilen Toplu Komite toplantısının da açılış konuşmasını yapan Meclis Başkan Vekili Nuri Hızel, "Bildiğiniz üzere yılda iki kez yapmamız gereken Toplu Komite Toplantılarının ikincisini de video konferans olarak yapmamız gerekti. İlk gündemimiz olarak, bütün sanayiye SWOT analizi yapacağız. Biz sanayiyi nasıl ayağa kaldırabilir düşüncesiyle yola çıktık. Değerli komite üyelerimizin sektörlerinde yaşadıkları sorunları bizlere iletmelerini rica ediyoruz" şeklinde konuştu.

Komite Başkan ve Üyeleri toplantıda sektörleriyle alakalı sorun ve önerilerini dile getirdiler. Toplantıda gündeme getirilen sorunları not eden Meclis Başkan Vekili Nuri Hızel ve Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, ilgili konuların ivedilikle ilgili mercilere ileteceklerini ifade ettiler. - DÜZCE

Meclis ve toplu komite toplantısı gerçekleştirildi

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