Bursa'da AK Partili Meclis Üyesinin Aracı Kurşunlandı
Bursa'da AK Parti Gemlik Belediye Meclis Üyesi Fehmi Kulaber'e ait araç kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı.
Bursa Gemlik'te seyir halinde olan AK Parti Gemlik Belediye Meclis Üyesi Fehmi Kulaber'in aracı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı.
ARAÇTA MERMİ İZLERİ OLUŞTU
Terminal Köprüsü civarında araç iki el isabet aldı. Olayı fark eden Kulaber, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.
KULABER, HERHANGİ BİR DÜŞMANI OLMADIĞINI SÖYLEDİ
Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınarak olay yerine tespit için götürülen Kulaber herhangi bir düşmanının olmadığını beyan etti. Olayın kaza kurşunu olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
YORUMLAR (6)
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Filistin için çabalayan reisimiz var çok şükürCevap Yaz 5 2 Yayından KaldırSEN BEN SİZ BİZ ONLAR: pffffffffff. Baska diyecek yok. . . Acaba cebi icin olmasin3 3 Yayından Kaldır
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Abuzer,sen insanları tipine göre mi siniflandiriyorsun?buraya bu kadar basit yazıyorsun da,bu adamında ailesi,akrabaları, sosyal çevresi var.taştan çıkmadı yani.Bu yorumlari herkes okuyor,senin bu yaptigin hem ahlaksızlık, hemde kendini bilmezliktirCevap Yaz 5 1 Yayından KaldırABUZER KÖMÜRCÜ: Kimse kimseye boşa sıkmaz1 1 Yayından Kaldır
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BU TİP BIYIK A TEMKİNLİ YAKLAŞIN GÜVENMEYİN....Cevap Yaz 4 7 Yayından Kaldır