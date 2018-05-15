Bursa'da AK Partili Meclis Üyesinin Aracı Kurşunlandı

Bursa'da AK Partili Meclis Üyesinin Aracı Kurşunlandı

Bursa'da AK Parti Gemlik Belediye Meclis Üyesi Fehmi Kulaber'e ait araç kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Bursa'da AK Partili Meclis Üyesinin Aracı Kurşunlandı

Bursa Gemlik'te seyir halinde olan AK Parti Gemlik Belediye Meclis Üyesi Fehmi Kulaber'in aracı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

ARAÇTA MERMİ İZLERİ OLUŞTU

Terminal Köprüsü civarında araç iki el isabet aldı. Olayı fark eden Kulaber, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

KULABER, HERHANGİ BİR DÜŞMANI OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınarak olay yerine tespit için götürülen Kulaber herhangi bir düşmanının olmadığını beyan etti. Olayın kaza kurşunu olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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YORUMLAR (6)

  • SEFA:
    Abuzer,sen insanları tipine göre mi siniflandiriyorsun?buraya bu kadar basit yazıyorsun da,bu adamında ailesi,akrabaları, sosyal çevresi var.taştan çıkmadı yani.Bu yorumlari herkes okuyor,senin bu yaptigin hem ahlaksızlık, hemde kendini bilmezliktir
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    ABUZER KÖMÜRCÜ: Kimse kimseye boşa sıkmaz
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