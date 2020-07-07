Meclis üyesi Alabaş, partisinden istifa etti
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Meclis üyesi Alabaş, partisinden istifa etti

AK Parti Yeşilyurt ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Murat Alabaş, partisinden istifa ederek, bağımsız olarak meclis üyeliğini sürdürecek.

Meclis üyesi Alabaş, partisinden istifa etti
07.07.2020 14:23 | Son Güncelleme: 07.07.2020 14:27

AK Parti Yeşilyurt ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Murat Alabaş, partisinden istifa ederek, bağımsız olarak meclis üyeliğini sürdürecek.

Murat Alabaş, ofisinde düzenlediği basın toplantısında, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Basın mensuplarına açıklama yapan Alabaş, "2015 yılında Avrupalı Türklerini temsilen AK Partiden milletvekili aday adayı oldum. 2019 mahalli seçimlerinde de yapılan davet üzerine memleketime hizmet etmek gayesiyle AK Parti Yeşilyurt Meclis Üyeliğine seçildim ve aynı zamanda Yeşilyurt'umuzu Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinde temsil ettim. 2019 yerel seçimlerinde AK Partili dostlarımızın nazik davetlerini kırmayarak Yeşilyurt Meclis Üyeliğine aday oldum ve hemşerilerimizin destekleriyle Yeşilyurt ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi oldum. Uzun yıllar birçok Sivil Toplum Kuruluşunda görev yapmış biri olarak bilgi, birikim ve tecrübemi siyaset arenasında da hizmete dönüştürmek istedim. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatılan hizmet seferberliğinde çorbada bir tuzumuz olsun diyerek. Görev sürem boyunca Yeşilyurt'umuzu en güzel şekilde Yeşilyurt ve Büyükşehir Belediye Meclisinde temsil etmeye çalıştım. Fakat 15 ayı geçen süre zarfında yerel siyasi aktörlerle siyaset anlayışımız arasında derin farklılıklar olduğunu üzülerek gördüm" dedi. Alabaş, "Hizmet etmekten her zaman şeref duyduğum milletime, gönül bağımın her zaman devam edeceği partime olan saygımın gereği yürütmekte olduğum ve bugüne kadar büyük bir onurla siyaset yaptığım AK Parti Malatya il teşkilatı üyeliğimden istifa ettim" şeklinde konuştu. Alabaş, "Partimizin genel merkezindeki yöneticilere ve partimizin lideri ve ülkemizin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a olan Cumhur ittifakına olan inancım ve gönül bağım devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Alabaş, partisinden istifa etmesi nedeniyle bağımsız olarak meclis üyeliğini sürdürecek. - MALATYA

Kaynak: İHA

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