Meclis Üyeleri Gitti, Bütçe Görüşmelerinin Yapıldığı Toplantı İptal Edildi

Kayseri Ticaret Odası'nın (KTO) Aralık ayı Meclis Toplantısı'nda yapılan 2018 yılı bütçe görüşmeleri, meclis üyelerinin toplantıdan gitmesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.



KTO'nun Aralık ayı Meclis Toplantısı öncesinde 61 meclis üyesi, toplantıya katılmak üzere odaya geldi. Yeterli çoğunluğun sağlanması ile birlikte başlayan toplantıda, açılış konuşmasını KTO Meclis Başkanı Ömer Gülsoy yaptı.



Geçtiğimiz günlerde şehit olan 3 askeri ve geçen yıl 17 Aralık'ta Kayseri'de meydana gelen patlamada şehit olan 15 askeri anarak konuşmasına başlayan Gülsoy, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



Gülsoy, "Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen İstihdam Şurası'na katıldık. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanımız istihdam seferberliği başlatmıştı. Daha senesini doldurmadan 1 buçuk milyon istihdam sağlandı. Cumhurbaşkanımızın çağrısına iş adamları olarak kayıtsız kalmadık. İş adamları olarak çalıştığımız süre içerisinde ekonomimizi en iyi duruma getireceğiz. İstihdama katkıda bulunan 10 ilin içerisinde Kayseri'de var. Bize bu gururu yaşatan iş adamlarımıza teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.



ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs ile ilgili aldığı kararıda değerlendiren Başkan Gülsoy, "ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklaması kabul edilemez. Kudüs bizim için çok önemlidir. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde BM'de büyük başarı kaydettik. 128 ülke zalime 'Dur' demiştir" dedi.



KTO Meclis Başkanı Ömer Gülsoy'un konuşmasının ardından gündem maddelerine geçildi. KTO'nun 2018 yılı bütçe görüşmelerinin başlaması ile beraber bazı meclis üyeleri toplantıdan ayrıldı. Bu sırada KTO Meclis Üyesi Hacı Çevikel'in önerisi ile salonda bulunan üyelerin sayımı yapıldı. Toplantıya katılan meclis üye sayısının 34 olarak belirlenmesinin ardından Meclis Başkanı Ömer Gülsoy, toplantıyı ileri bir tarih erteledi.



KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz da, Hacı Çevikel'in toplantıyı provoke ettiğini belirterek, salondan ayrıldı. - KAYSERİ