MECLİS TOPLANTISINDA MİLLET BAHÇESİNİN KAMULAŞTIRMA KARARI ONAYLANDI

Beyşehir Belediyesi Ağustos ayı olağan meclis toplantısında millet bahçesinin kamulaştırma kararı onaylandı.

Beyşehir Belediyesi Ağustos ayı olağan meclis toplantısında millet bahçesinin kamulaştırma kararı onaylandı.

Toplantıda Kamulaştırma kararına teşekkür eden Beyşehir Belediye Başkanımız Adil Bayındır, "Hacıarmağan Mahallesi'nde yapımı planlanan millet bahçesi projesi için ilçedeki bazı taşınmazların Beyşehir Belediyemizce acele kamulaştırılma kararı maddesini meclis olarak onayladık şehrime ve hemşehrilerime hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. BAŞKANIMIZ BAYINDIR'DAN TEŞEKKÜR Beyşehir Belediye Başkanımız Adil Bayındır, acele kamulaştırılma kararı alınan millet bahçesi projesi için teşekkür etti. Başkanımız Bayındır teşekkür konuşmasında, "İlçemizde yapımına karar verilen millet bahçesi projesinin hayata geçirilmesi amacıyla Belediyemiz tarafından acele kamulaştırma maddesini meclisimiz tarafından onayını aldık. Millet bahçesinin proje aşaması hemen hemen bitti. İhale aşaması var o da tahminim, 2022 yılı yada 2023 yılının haziran ayı gibi bir açılış yapılabilir. Beyşehir halkı adına minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Meclisimizin huzurunda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu ivedilikle alınan bu kararı nedeniyle kendisine teşekkürü borç biliyorum. Ardından burada emeği geçen Milletvekillerimiz, Gülay Samancı ve diğer Milletvekillerimize öte yandan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış'a bu evrakın takibi yönünden yapmış oldukları gayretlerin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Memleketime hayırlı uğurlu olsun. " Dedi.

Kaynak: Habermetre