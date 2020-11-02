- Meclis toplantısında depremzedeler için dua
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

- Meclis toplantısında depremzedeler için dua

02.11.2020 17:41 | Son Güncelleme: 02.11.2020 18:24

- Meclis toplantısında depremzedeler için dua Gaziantep'in Şahinbey Belediyesi Kasım ayı Olağan Meclis Toplantısının ilk oturumunda Başkan Tahmazoğlu ve belediye meclis üyeleri İzmir'de yaşanan depremde hayatını kaybedenler için dua etti.

- Meclis toplantısında depremzedeler için dua

GAZİANTEP - Gaziantep'in Şahinbey Belediyesi Kasım ayı Olağan Meclis Toplantısının ilk oturumunda Başkan Tahmazoğlu ve belediye meclis üyeleri İzmir'de yaşanan depremde hayatını kaybedenler için dua etti.

Şahinbey Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantısının 1.oturumu, Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu başkanlığında 1 No'lu Belediye Salonu'nda yapıldı. İlk oturum, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla başladı. Gündeme alınan 16 maddenin 7'si, İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, 4'ü Plan Bütçe Komisyonu'na, 1'i Kırsal Kalkınma ve Plan Bütçe Komisyonuna, 1'i Tarife Komisyonuna, 3'ü teklif karar olarak gündeme alındı. İki madde ise gündem dışı olarak meclise sunularak oy birliği ile kabul edilip meclis gündemine alındı. Gündem dışı mecliste kabul edilen 2 madde Plan Bütçe Komisyonuna sevk edildi.

İzmir'deki depremzedeler için dua edildi

Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, meclise başlamadan önce İzmir'de yaşanan deprem sonrasında hayatını kaybedenler için meclis üyeleri ile birlikte dua okudu. Başkan Tahmazoğlu İzmirli depremzedelere 16 tonluk gıda yardımında bulunduklarını talepler doğrultusunda yardım sağlanabileceğini ifade etti.

Şahinbey Belediye Meclisi Kasım ayı 2. oturum toplantısını 05 Kasım 2020 Perşembe günü saat 16.00'da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi.

- Meclis toplantısında depremzedeler için dua
- Meclis toplantısında depremzedeler için dua
- Meclis toplantısında depremzedeler için dua
- Meclis toplantısında depremzedeler için dua

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

İş insanları depremzedeler için harekete geçti
İş insanları depremzedeler için harekete geçti
Depremzedeler için dağıtılan yardımları büfesinde satan uyanık gözaltına alındı
Depremzedeler için dağıtılan yardımları büfesinde satan uyanık gözaltına alındı
Simav'da depremzedeler için yardım kampanyası
Simav'da depremzedeler için yardım kampanyası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana Murat Kurum Meral Akşener Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Türkan Şoray Burak Özçivit İkbal Gürpınar
Spor Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Josef De Souza
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - Meclis toplantısında depremzedeler için dua - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.11.2020 18:24:35. #1.14#
title