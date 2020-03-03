Meclis toplantısı saygı duruşuyla başladı

03.03.2020 11:18 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:18

Alaşehir Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı, İdlib şehitleri için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.



Alaşehir Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi'nde yapıldı. Meclis Toplantısının açılışında konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "27 Şubat'ta Suriye İdlib'de görev yapan askerlerimize yönelik, Suriye Rejim Güçleri tarafından yapılan hava saldırısında çok sayıda askerimizin şehit, yine çok sayıda da askerimiz de yaralı olduğunu içimiz kahrolarak öğrendik. Mehmetçiklerimize yapılan bu alçakça saldırı sadece orada bulunanlara değil hepimizin yüreklerine yapılmıştır. Bu nedenle tarifi imkansız bir üzüntü içerisindeyiz. İdlip'de şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum, sizleri saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum." dedi.



Alaşehir Belediye Meclis üyeleri saygı duruşunun ardından birlikte İstiklal Marşını okudu. Mecliste saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından gündemdeki maddeler görüşüldü. - MANİSA

Kaynak: İHA