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MECLİS TOPLANTISI İLANI

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MECLİS TOPLANTISI İLANI

MECLİS TOPLANTISI İLANI: Belediyemiz Meclisi 5393 sayılı Yasanın 20. maddesi gereğince aşağıdaki gündem konularını görüşmek üzere 07 EKİM 2021 PERŞEMBE günü, saat 15. 00'de Belediye Meclis Toplantı salonunda EKİM ayı toplantısını yapacaktır.

MECLİS TOPLANTISI İLANI:

Belediyemiz Meclisi 5393 sayılı Yasanın 20. maddesi gereğince aşağıdaki gündem konularını görüşmek üzere 07 EKİM 2021 PERŞEMBE günü, saat 15. 00'de Belediye Meclis Toplantı salonunda EKİM ayı toplantısını yapacaktır.

5393 sayılı Yasanın 21. maddesi gereğince ilan olunur.

G Ü N D E M:

1-Yönetmelikler ile uygulanacak mevzuatlar ve düzenlemeler.

2-Şehrimizin muhtelif semtlerinde bulunan Belediyemize ait gayrimenkullerin satışı, takas, devir

ve tahsisi hususunda, Belediye Encümenine yetki verilmesi.

3-İmar planları, değişiklikler ve imarla ilgili düzenlemeler.

4- Gelen Evrak.

5- Dilek ve Temenniler.

Oluşturma Tarihi : 29 Eylül, 2021

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Haber: MECLİS TOPLANTISI İLANI - Haberler
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