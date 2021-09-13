Meclis Toplantısı Hakkında
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. Maddesi gereğince; Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi 13 Eylül 2021 Pazartesi günü saat 14. 00'de Esentepe Mahallesi Urfa City AVM Konferans salonunda Büyükşehir Belediye Meclisi toplanarak, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşecektir.
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. Maddesi gereğince; Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi 13 Eylül 2021 Pazartesi günü saat 14. 00'de Esentepe Mahallesi Urfa City AVM Konferans salonunda Büyükşehir Belediye Meclisi toplanarak, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşecektir.
İlgililere duyurulur.
G Ü N D E M :
1- Haliliye Belediyesine Yer Tahsisi
2- Akçakale Mesire Alanı 2
3- Düğün Alanının BELTUR A. Ş'ye Devri
4- 90 Nolu Osmanbey Hattındaki yoğunluğu azaltmak için özel halk otobüslerine kanun kapsamında Gelir Desteği
Ödemesi yapılması
5- Çamlıdere- Karaali Hattı Kiralama İşlemi İçin Encümene Yetki
6- OSB'ye Hamsu Götürme Hizmeti İçin İLBANK A. Ş'den Kullanılan Kredi İçin Sözleşme Yapmak Üzere
Büyükşehir Belediye Başkanına Yetki Verilmesi
7- Hilvan Katı Atık Transfer İstasyonu Projesi İçin İLBANK A. Ş'den Kullanılan Kredi İçin Sözleşme Yapmak
Üzere Büyükşehir Belediye Başkanına Yetki Verilmesi
8- Yönetmelik Değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edilecek Konular;
1-İlimiz Halfeti İlçesi Karaotlak Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanında hazırlanmış ve Halfeti
Belediye Meclisinin 08. 06. 2021 tarih ve 31 sayılı kararıyla onaylanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
Değişikliği teklifi
2-İlimiz Karaköprü İlçesi Karaköprü(Çamlıyayla) Mahallesi ada no: 3425, parsel no: 1'de hazırlanmış ve Karaköprü
Belediye Meclisinin 11. 06. 2021 tarih ve 110 sayılı kararıyla uygun görülmüş 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan
Değişikliği teklfi
3-İlimiz Karaköprü İlçesi Çamlıyayla Mahallesi 3616 ada 7 parsel nolu taşınmazda Büyükehir Belediye Meclisinin
12. 01. 2021 tarih ve 23 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda
hazırlanmış ve Karaköprü Belediye Meclisinin 11. 06. 2021 tarih ve 107 sayılı karı ile onaylanmış 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi
4-İlimiz Karaköprü İlçesi Seyrantepe Mahallesi ada no: 308 parsel no: 1 ve 2'de kayıtlı taşınmazlar üzerinde
hazırlanmış ve Karaköprü Belediye Meclisinin 06. 08. 2021 tarih ve 142 kararıyla uygun görülmüş 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi
5-İlimiz Karaköprü İlçesi Yoğunburç Mahallesi parsel no: 617'de kayıtlı taşınmaz üzerinde Büyükşehir Belediye
Meclisinin 13. 07. 2021 tarih ve 342 sayılı kararı ile onaylanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda
hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi
6-İlimiz Haliliye İlçesi Konuklu Mahallesi 0 ada 602 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde hazırlanmış 1/5000 ölçekli
Nazım İmar plan Değişikliği talebi
7-İlimiz Bozova İlçesi Gölbaşı Mahallesi sınırlarında bulunan alan üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi.
8-İlimiz Haliliye İlçesi Gülveren Mahallesi 195 ada 1 parsel, 213 ada 1 parsel ve 214 ada 1 nolu taşınmazlar üzerinde
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi.
9-İlimiz Suruç İlçesi Remil(Yenişehir) Mahallesinde mülkiyeti Hazineye ait parsel no: 423'te hazırlanmış 1/5000
ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği talebi
10-İlimiz Bozova İlçesi Yaslıca Mahallesi Parsel No: 1888 ve çevresinde hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar
Planı Değişikliği Talebi.
11-İlimiz Siverek İlçesi Camikebir Mahallesi 2025 ada 2, 3, 4, 10, 11 ve 12 numaralı taşınmaz üzerinde yapılan
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Planı Değişikliğine askı sürecinde yapılan itiraz.
12-İlimiz Karaköprü İlçesi, Karaköprü (Güllübağ) Mahallesi, 3792 ada 6, 7 ve 8 parsel nolu taşınmazlar üzerinde
hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
13-Şanlıurfa İli Haliliye İlçesi Keçili Mahallesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı
14-Şanlıurfa İli Haliliye İlçesi Sumaklı Mahallesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı
15-İlimiz Haliliye İlçesi, Osmanbey Mahallesi 323 nolu parsel numaralı taşınmazın yaklaşık 33. 185, 443m²'lik
kısmında hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi
16-İlimiz Siverek İlçesi Siverek İlçe Merkezine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nzım İmar Planı teklifi
17-İlimiz Siverek İlçesi Karakoyun Mahallesi 606 parsel nolu taşınmaz üzerinde hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım
İmar Planı Değişikliği talebi
18-İlimiz Halfeti İlçesi Yukarıgöklü Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Revizyonu talebi
İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporları;
İhtisas Komisyon Raporları;
ŞUSKİ GENEL KURULU ;
1-Dolu-Boş Kadro Değişikliği