Meclis Toplantısı Hakkında - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Meclis Toplantısı Hakkında

Habermetre - Haberler | Toplum
Meclis Toplantısı Hakkında

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. Maddesi gereğince; Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi 13 Eylül 2021 Pazartesi günü saat 14. 00'de Esentepe Mahallesi Urfa City AVM Konferans salonunda Büyükşehir Belediye Meclisi toplanarak, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşecektir.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. Maddesi gereğince; Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi 13 Eylül 2021 Pazartesi günü saat 14. 00'de Esentepe Mahallesi Urfa City AVM Konferans salonunda Büyükşehir Belediye Meclisi toplanarak, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşecektir.

İlgililere duyurulur.

G Ü N D E M :

1- Haliliye Belediyesine Yer Tahsisi

2- Akçakale Mesire Alanı 2

3- Düğün Alanının BELTUR A. Ş'ye Devri

4- 90 Nolu Osmanbey Hattındaki yoğunluğu azaltmak için özel halk otobüslerine kanun kapsamında Gelir Desteği

Ödemesi yapılması

5- Çamlıdere- Karaali Hattı Kiralama İşlemi İçin Encümene Yetki

6- OSB'ye Hamsu Götürme Hizmeti İçin İLBANK A. Ş'den Kullanılan Kredi İçin Sözleşme Yapmak Üzere

Büyükşehir Belediye Başkanına Yetki Verilmesi

7- Hilvan Katı Atık Transfer İstasyonu Projesi İçin İLBANK A. Ş'den Kullanılan Kredi İçin Sözleşme Yapmak

Üzere Büyükşehir Belediye Başkanına Yetki Verilmesi

8- Yönetmelik Değişikliği

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edilecek Konular;

1-İlimiz Halfeti İlçesi Karaotlak Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanında hazırlanmış ve Halfeti

Belediye Meclisinin 08. 06. 2021 tarih ve 31 sayılı kararıyla onaylanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

Değişikliği teklifi

2-İlimiz Karaköprü İlçesi Karaköprü(Çamlıyayla) Mahallesi ada no: 3425, parsel no: 1'de hazırlanmış ve Karaköprü

Belediye Meclisinin 11. 06. 2021 tarih ve 110 sayılı kararıyla uygun görülmüş 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan

Değişikliği teklfi

3-İlimiz Karaköprü İlçesi Çamlıyayla Mahallesi 3616 ada 7 parsel nolu taşınmazda Büyükehir Belediye Meclisinin

12. 01. 2021 tarih ve 23 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda

hazırlanmış ve Karaköprü Belediye Meclisinin 11. 06. 2021 tarih ve 107 sayılı karı ile onaylanmış 1/1000 ölçekli

Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi

4-İlimiz Karaköprü İlçesi Seyrantepe Mahallesi ada no: 308 parsel no: 1 ve 2'de kayıtlı taşınmazlar üzerinde

hazırlanmış ve Karaköprü Belediye Meclisinin 06. 08. 2021 tarih ve 142 kararıyla uygun görülmüş 1/1000 ölçekli

Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi

5-İlimiz Karaköprü İlçesi Yoğunburç Mahallesi parsel no: 617'de kayıtlı taşınmaz üzerinde Büyükşehir Belediye

Meclisinin 13. 07. 2021 tarih ve 342 sayılı kararı ile onaylanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda

hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi

6-İlimiz Haliliye İlçesi Konuklu Mahallesi 0 ada 602 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde hazırlanmış 1/5000 ölçekli

Nazım İmar plan Değişikliği talebi

7-İlimiz Bozova İlçesi Gölbaşı Mahallesi sınırlarında bulunan alan üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi.

8-İlimiz Haliliye İlçesi Gülveren Mahallesi 195 ada 1 parsel, 213 ada 1 parsel ve 214 ada 1 nolu taşınmazlar üzerinde

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi.

9-İlimiz Suruç İlçesi Remil(Yenişehir) Mahallesinde mülkiyeti Hazineye ait parsel no: 423'te hazırlanmış 1/5000

ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği talebi

10-İlimiz Bozova İlçesi Yaslıca Mahallesi Parsel No: 1888 ve çevresinde hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar

Planı Değişikliği Talebi.

11-İlimiz Siverek İlçesi Camikebir Mahallesi 2025 ada 2, 3, 4, 10, 11 ve 12 numaralı taşınmaz üzerinde yapılan

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Planı Değişikliğine askı sürecinde yapılan itiraz.

12-İlimiz Karaköprü İlçesi, Karaköprü (Güllübağ) Mahallesi, 3792 ada 6, 7 ve 8 parsel nolu taşınmazlar üzerinde

hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

13-Şanlıurfa İli Haliliye İlçesi Keçili Mahallesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000

ölçekli Uygulama İmar Planı

14-Şanlıurfa İli Haliliye İlçesi Sumaklı Mahallesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000

ölçekli Uygulama İmar Planı

15-İlimiz Haliliye İlçesi, Osmanbey Mahallesi 323 nolu parsel numaralı taşınmazın yaklaşık 33. 185, 443m²'lik

kısmında hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi

16-İlimiz Siverek İlçesi Siverek İlçe Merkezine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nzım İmar Planı teklifi

17-İlimiz Siverek İlçesi Karakoyun Mahallesi 606 parsel nolu taşınmaz üzerinde hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım

İmar Planı Değişikliği talebi

18-İlimiz Halfeti İlçesi Yukarıgöklü Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Revizyonu talebi

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporları;

İhtisas Komisyon Raporları;

ŞUSKİ GENEL KURULU ;

1-Dolu-Boş Kadro Değişikliği

Habermetre - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Yevgeniy Ziniçev Tunç Soyer
Magazin Acun Ilıcalı
Spor Burak Yılmaz Cristiano Kerem Aktürkoğlu Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Rıza Çalımbay Rüya Tabirleri Mustafa Demir Münir Karaloğlu Düm Tek Tek
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Meclis Toplantısı Hakkında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 12:54:11. #1.12#