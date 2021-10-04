Meclis Toplantısı Bugün

ÇANAKKALE (Habermetre) - Çanakkale Belediyesi Ekim ayı Belediye Meclis Toplantısı, 4 Ekim 2021 Pazartesi günü (bugün) saat 17. 00'da Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleşecek.

Meclis Toplantısını, Belediyemizin sosyal medya hesaplarından (YouTube, Facebook ve Twitter),

Türksat 4A'da yayın yapan Ton TV ekranlarından, www. tontv. com. tr adresi ile Ton Tv'nin sosyal medya hesaplarından,

Boğaz Tv Ekranlarından (karasal yayın) ve Boğaz Medya sosyal medya hesaplarından,

ayrıca Çanakkale Tv'nin www. canakkaletv. com. tr internet adresi ile Çanakkale Tv Facebook ve YouTube sayfalarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

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04. 10. 2021 09: 13

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