Meclis Toplantısı Bugün

Çanakkale Belediyesi Eylül ayı Belediye Meclis Toplantısı, 2 Eylül 2021 Perşembe günü (bugün) saat 17. 00'da Altın Yıllar Yaşam Merkezi'nde gerçekleşecek.

Çanakkale Belediyesi Eylül ayı Belediye Meclis Toplantısı, 2 Eylül 2021 Perşembe günü (bugün) saat 17. 00'da Altın Yıllar Yaşam Merkezi'nde gerçekleşecek.

Meclis Toplantısını, Belediyemizin sosyal medya hesaplarından (YouTube, Facebook ve Twitter),

Boğaz Tv Ekranlarından (karasal yayın) ve Boğaz Medya sosyal medya hesaplarından,

ayrıca Çanakkale Tv'nin www. canakkaletv. com. tr internet adresi ile Çanakkale Tv Facebook ve YouTube sayfalarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

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02. 09. 2021 10: 51

Kaynak: Habermetre