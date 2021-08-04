Meclis Toplantısı Bugün

Çanakkale Belediyesi Olağanüstü Meclis Toplantısı, 4 Ağustos 2021 Çarşamba günü (bugün) saat 17. 00'da Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşecek.

Çanakkale Belediyesi Olağanüstü Meclis Toplantısı, 4 Ağustos 2021 Çarşamba günü (bugün) saat 17. 00'da Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşecek. Meclis Toplantısında Sosyal Konutlar Mevkii, Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişiklik Teklifi konulu gündem maddesi görüşülecektir.

Meclis Toplantısını, Belediyemizin sosyal medya hesaplarından (YouTube, Facebook ve Twitter),

Türksat 4A'da yayın yapan Ton TV ekranlarından, www. tontv. com. tr adresi ile Ton Tv'nin sosyal medya hesaplarından,

Boğaz Tv Ekranlarından (karasal yayın) ve Boğaz Medya sosyal medya hesaplarından,

ayrıca Çanakkale Tv'nin www. canakkaletv. com. tr internet adresi ile Çanakkale Tv Facebook ve YouTube sayfalarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

Meclis Gündemi için TIKLAYINIZ...

04. 08. 2021 09: 40

Kaynak: Habermetre