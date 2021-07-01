Meclis Toplantısı Bugün
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Meclis Toplantısı Bugün

Meclis Toplantısı Bugün
Habermetre - Haberler | Toplum

Çanakkale Belediyesi Temmuz ayı Belediye Meclis Toplantısı, 1 Temmuz 2021 Perşembe günü (bugün) saat 17. 00'da Altın Yıllar Yaşam Merkezi'nde gerçekleşecek.

Çanakkale Belediyesi Temmuz ayı Belediye Meclis Toplantısı, 1 Temmuz 2021 Perşembe günü (bugün) saat 17. 00'da Altın Yıllar Yaşam Merkezi'nde gerçekleşecek.

Meclis Toplantısını, Belediyemizin sosyal medya hesaplarından (YouTube, Facebook ve Twitter),

Boğaz Tv Ekranlarından (karasal yayın) ve Boğaz Medya sosyal medya hesaplarından,

ayrıca Çanakkale Tv'nin www. canakkaletv. com. tr internet adresi ile Çanakkale Tv Facebook ve YouTube sayfalarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

Meclis Gündemi için TIKLAYINIZ...

01. 07. 2021 10: 24

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Brad Pitt Acun Ilıcalı Haluk Bilginer Mohammed Al Saloussi
Spor Şenol Güneş Burak Elmas Fatih Terim Hakan Çalhanoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Meclis Toplantısı Bugün - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 11:17:07. #1.16#

title