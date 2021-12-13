MECLİS TOPLANTISI İLANI:

Belediyemiz Meclisi 5393 sayılı Yasanın 20. maddesi gereğince 16 Aralık 2021 PERŞEMBE günü, saat 15. 00' de Belediyemiz Meclis Toplantı salonunda Olağanüstü toplantı yapacaktır.

5393 sayılı Yasanın 21. maddesi gereğince ilan olunur.

G Ü N D E M:

1-Sivas İline Pusat Özen Barajından İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Sağlanması ile ilgili protokol

yapılması.

Oluşturma Tarihi : 13 Aralık, 2021

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