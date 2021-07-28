MECLİS TOPLANTISI
MECLİS TOPLANTISI İLANI: Belediyemiz Meclisi 5393 sayılı Yasanın 20. maddesi gereğince aşağıdaki gündem konularını görüşmek üzere 05 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE günü, saat 15. 00'de Belediye Meclis Toplantı salonunda AĞUSTOS ayı toplantısını yapacaktır.
MECLİS TOPLANTISI İLANI:
Belediyemiz Meclisi 5393 sayılı Yasanın 20. maddesi gereğince aşağıdaki gündem konularını görüşmek üzere 05 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE günü, saat 15. 00'de Belediye Meclis Toplantı salonunda AĞUSTOS ayı toplantısını yapacaktır.
5393 sayılı Yasanın 21. maddesi gereğince ilan olunur.
G Ü N D E M:
1-Yönetmelikler ile uygulanacak mevzuatlar ve düzenlemeler.
2-Şehrimizin muhtelif semtlerinde bulunan Belediyemize ait gayrimenkullerin satışı, takas, devir
ve tahsisi hususunda, Belediye Encümenine yetki verilmesi.
3-İmar planları, değişiklikler ve imarla ilgili düzenlemeler.
4-Numarataj Çalışmaları.
5-Gelen Evrak.
6-Dilek ve Temenniler.
Oluşturma Tarihi : 28 Temmuz, 2021
Okunma Sayısı : & 3
Kaynak: Habermetre