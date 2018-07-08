Meclis'te Yeni Dönem! TBMM'de Tarihi Yemin Töreni Tamamlandı

24 Haziran seçimlerinin ardından 27. Dönem Milletvekillerinin yemin ettiği TBMM'nin ilk oturumu tamamlandı. Milletvekillerinin ant içme töreni, en yaşlı milletvekili sıfatıyla geçici Meclis Başkanı İyi Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz başkanlığında gerçekleşti. Yılmaz, oturumun açılış konuşmasını yaptı. Yılmaz, yeni dönemin ilk yeminini etti.

27.DÖNEM PARLAMENTOSU ANT İÇME TÖRENİ İÇİN SAAT 14.00'TE TOPLANDI

27. Dönem Parlamentosu, milletvekillerinin ant içme töreni için saat 14.00'te toplandı. İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz, en yaşlı milletvekili sıfatıyla geçici olarak Meclis'e başkanlık ediyor. 27. Dönem Parlamentosu, milletvekillerinin ant içme töreni için saat 14.00'te toplandı.

YENİ DÖNEMDE BAŞBAKANLIK MAKAMI BULUNMAYACAK

Oturumu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Son Başbakan Binali Yıldırım da takip ediyor. Yeni dönemin başlangıcı itibarı ile Binali Yıldırım'ın Başbakanlık görevi sona erecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Başbakanlık makamı bulunmayacak.

EN GENÇ MİLLETVEKİLLERİ GÖREV ALDI

Milletvekillerinin ant içmesi için toplanan Genel Kurulda, Başkanlık Divanında Meclis'in en genç milletvekillerinden AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel görev aldı.

CHP'DEN İKİ MİLLETVEKİLİ İSTİFA EDİP SAADET PARTİSİ'NE GEÇTİ

Millet İttifakına katılarak CHP listelerinden milletvekili seçilen Saadet Partili 2 milletvekili yemin töreni öncesi CHP'den istifa etti. Böylece CHP'nin milletvekili sayısı 146'dan 144'e düşmüş oldu.

HDP'li PERVİN BULDAN VE EKİBİ, İSTİKLAL MARŞI OKUNDUKTAN SONRA GİRİŞ YAPTI

HDP Eş Genel Başkanı Genel Başkanı Pervin Buldan ve ekibi, Genel Kurul'a İstiklal Marşı okunduktan sonra geldi.

BAHÇELİ VE İYİ PARTİLİ KORAY AYDIN'IN SAMİMİ GÖRÜNTÜLERİ DİKKAT ÇEKTİ

MHP lideri Bahçeli ve İYİ Partili Koray Aydın Meclis'te yemin töreninde bir araya geldi. Aralarında gerginlik olan iki ismin samimi tokalaşmaları gözlerden kaçmadı.

ERDOĞAN LOCADAKİ YERİNİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birleşim açılırken locadaki yerini aldı. Erdoğan'a, TBMM Başkanlığı görevini devreden İsmail Kahraman, TBMM Geçici Başkanvekili olarak AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü eşlik etti.

Genel Kurul'da daha sonra İstiklal Marşı okundu. Milletvekili sıralarına kırmızı karanfil ve TBMM logolu kokart bırakıldı.

İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ, DEVLET BAHÇELİ'NİN ELİNİ ÖPTÜ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ant içme töreni sırasında salondan çıktı. Bahçeli'nin salondan çıkması esnasında ayağa kalkan İYİ Parti Milletvekili Arkaz, Bahçeli'nin elini öptü.

HDP'Lİ BARIŞ ATAY'IN İSMİ ANONS EDİLİNCE MECLİS KARIŞTI

HDP'den Hatay milletvekili seçilen oyuncu Barış Atay, yemin etmesi için anons edilince TBMM Genel Kurul salonu bir anda karıştı. Yemin törenini izleyen bir kişi, önce Atay'ı yuhaladı. Ardından da kalabalık bir grup kürsüye doğru giden Atay'ı protesto etti.

CHP'Lİ VEKİLLER SOYLU'NUN KONUŞMASI SIRASINDA ARKASINI DÖNDÜ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis'te yemin ederken bazı CHP'li milletvekilleri yemin metni bitene kadar sırtını döndü ve Soylu'nun yemini bitene kadar bu şekilde bir protesto gerçekleştirdi.

CHP VE MHP LİDERLERİ KISA BİR SÜRE SOHBET ETTİ

Ant içmek için Genel Kurul'a gelen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir araya geldi. Oturuma verilen 45 dakikalık ara içinde yan yana görüntülenen iki lider bir süre sohbet etti.