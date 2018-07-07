Meclis'te Yeni Dönem! TBMM'de Tarihi Yemin Töreni Başladı

24 Haziran seçimlerinin ardından 27. Dönem Milletvekillerinin yemin edeceği TBMM'nin ilk oturumu başladı. Milletvekillerinin ant içme töreni, en yaşlı milletvekili sıfatıyla geçici Meclis Başkanı İyi Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz başkanlığında devam ediyor. Yılmaz, oturumun açılış konuşmasını yaptı. Yılmaz, yeni dönemin ilk yeminini etti.

27.DÖNEM PARLAMENTOSU ANT İÇME TÖRENİ İÇİN SAAT 14.00'TE TOPLANDI

27. Dönem Parlamentosu, milletvekillerinin ant içme töreni için saat 14.00'te toplandı. İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz, en yaşlı milletvekili sıfatıyla geçici olarak Meclis'e başkanlık ediyor. 27. Dönem Parlamentosu, milletvekillerinin ant içme töreni için saat 14.00'te toplandı.

YENİ DÖNEMDE BAŞBAKANLIK MAKAMI BULUNMAYACAK

Oturumu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Son Başbakan Binali Yıldırım da takip ediyor. Yeni dönemin başlangıcı itibarı ile Binali Yıldırım'ın Başbakanlık görevi sona erecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Başbakanlık makamı bulunmayacak.

EN GENÇ MİLLETVEKİLLERİ GÖREV ALDI

Milletvekillerinin ant içmesi için toplanan Genel Kurulda, Başkanlık Divanında Meclis'in en genç milletvekillerinden AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel görev aldı.

ERDOĞAN LOCADAKİ YERİNİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birleşim açılırken locadaki yerini aldı. Erdoğan'a, TBMM Başkanlığı görevini devreden İsmail Kahraman, TBMM Geçici Başkanvekili olarak AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü eşlik etti.

Genel Kurul'da daha sonra İstiklal Marşı okundu. Milletvekili sıralarına kırmızı karanfil ve TBMM logolu kokart bırakıldı.