TBMM: Tutanak Hizmetleri Başkan Yardımcısı görevinden istifa etti
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TBMM: Tutanak Hizmetleri Başkan Yardımcısı görevinden istifa etti

27.11.2020 15:03 | Son Güncelleme: 27.11.2020 16:08
TBMM: Tutanak Hizmetleri Başkan Yardımcısı görevinden istifa etti

TBMM İletişim Koordinatörlüğü'nce, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler sırasında bir milletvekiline ait ifadelerin tutanakta değiştirildiği iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldığı, konuyla ilgili sorumluluğu üstlenen Tutanak Hizmetleri Başkan Yardımcısının...

TBMM İletişim Koordinatörlüğü'nce, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler sırasında bir milletvekiline ait ifadelerin tutanakta değiştirildiği iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldığı, konuyla ilgili sorumluluğu üstlenen Tutanak Hizmetleri Başkan Yardımcısının görevinden istifa ettiği duyuruldu.

TBMM İletişim Koordinatörlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 19 Kasım Perşembe günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler sırasında bir milletvekiline ait ifadelerin tutanakta değiştirildiğine ilişkin iddialarla ilgili olarak TBMM Başkanlığı tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi. TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde yapılan değerlendirmede, incelenmemiş tutanak üzerinde bir değişiklik yapıldığı, birkaç saat içinde ise ses kayıtlarının incelenmesi neticesinde tutanağın ilk haline döndürüldüğünün tespit edildiği belirtilerek, "İncelenmemiş tutanak üzerinde değişiklik işlemini yapan Tutanak Hizmetleri Başkan Yardımcısı, söz konusu işlemle ilgili sorumluluğu üstlenerek görevinden istifa etmiştir. TBMM Genel Sekreterliği tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatılmış olup, işlemleri devam etmektedir."

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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