Meclis'te Sürpriz Görüşme

Türkiye Büyük Millet Meclisinde bugün sürpriz bir görüşme gerçekleşti. Meclis Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki odasında gerçekleşen görüşmenin 'nezaket ziyareti' kapsamında olduğu belirtildi. Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Çıkışta gazetecilere kısa bir açıklama yapan Binali Yıldırım, "Sayın Genel Başkan'a nezaket ziyaretinde bulundum. Malum, Meclis Başkanı olarak seçildikten sonra kendisi arkadaşlarıyla bizi ziyaret etmişti. Ondan sonra tatile girdi Meclis. Yeni dönemde hem meclis çalışmaları hakkında bilgilendirme, istişare fırsatı bulduk hem de bu ziyaretimizi gerçekleştirmiş olduk" dedi. Kemal Kılıçdaroğlu ise, "Sayın Başkan nezaket ziyaretinde bulundu, kendisine yürekten teşekkür ederim. Aynı zamanda parlamentodaki çalışmalar konusunda da bilgilendirdi" diye konuştu.

(İHA)