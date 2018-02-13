Meclis'te Stajyere Taciz" İddiası

Mecliste hizmetli olarak görev yapan kişinin, bir stajyeri taciz ettiği yönündeki iddialar üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı, bazı basın ve yayın organlarında yer alan "Meclis'te stajyere taciz" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Her yıl belirli sayıda öğrencinin, TBMM Staj Yönetmeliği esasları çerçevesinde kurumun çeşitli birimlerinde staj yaptığı belirtilen açıklamada, "Kurum çalışanı bir hizmetlinin, stajyerlerden birisine karşı ahlak dışı davranışta bulunmaya teşebbüs etmesi üzerine mevzubahis kişiye işten el çektirilmiş ve hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.