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Meclis'te Sarıgöl ve Saruhanlı'ya önemli müjde

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Meclis'te Sarıgöl ve Saruhanlı'ya önemli müjde

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı'nda, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Sarıgöl ilçesine kazandırılan Cabertatar, Kızılçukur ve Dadağlı mahallelerindeki çok amaçlı etkinlik salonlarının Sarıgöl Belediyesine bedelsiz olarak devredilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

Meclisin dilek ve temenniler bölümünde Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Saruhanlı ilçesine otopark ve gençlik merkezi kazandırılması için Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin ile mutabakata vardıklarını müjdeledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında gerçekleştirildi. 55 maddenin görüşülerek karara bağlandığı oturumda, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Sarıgöl ilçesine kazandırılan Cabertatar, Kızılçukur ve Dadağlı mahallelerindeki çok amaçlı etkinlik salonlarının Sarıgöl Belediyesine bedelsiz olarak devredilmesi teklifi de oylandı. Madde oybirliğiyle kabul edilirken, konuyla ilgili söz alan Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, "2016 yılında mülkiyeti Sarıgöl Belediyesine ait bu yerlere Büyükşehir Belediyesi kayıtsız kalmadı ve oralara çok amaçlı etkinlik salonu kazandırdı. Yaptığınız hizmetin sürekliliğini sağlamak adına meclise ek gündem maddesi olarak getirildi. Bekletilmeden onayladığınız için şahsınıza ve değerli meclis üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Saruhanlı'ya Gençlik Merkezi ve Otopark Geliyor

Tüm maddelerin oylanmasının ardından dilek ve temenniler bölümünde meclis üyeleri görüş ve taleplerini iletti. Saruhanlı ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Şerafettin Yüncüoğlu'nun hizmet teşekkürü üzerine konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ilçeye önemli bir haber verdi. Başkan Ergün, "Saruhanlı Belediye Başkanımızla sağladığımız mutabakat gereği, Saruhanlı merkezine gençlik merkezi ve yerin altına otoparkıyla beraber ortak yapma kararı aldık. Bunun da müjdesini buradan vermiş olayım. Saruhanlı'mıza hayırlı olsun" dedi. Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin de, "Yolların yapımı noktasında üzerimizden büyük bir yükü aldınız. Öncelikle bunun için teşekkür ediyorum. Saruhanlı merkezinde otopark, önemli bir konu. Bu proje, Saruhanlı'mızın büyük bir otopark sorununu çözecek. Bunun için de bir protokolle bu çalışmanın yapılacak olması dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Birlikte yaparsak, Saruhanlı'ya bu hizmeti kazandırırsak, ben size Saruhanlı adına şükranlarımı sunarım" diye konuştu. Konuşmaların ardından 12 Ekim Salı günü, saat 18.00'de toplanmak üzere, birleşime son verildi.

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