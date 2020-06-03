Meclis'te renkli maske modası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Meclis'te renkli maske modası

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında çalışmalarına ara veren TBMM Genel Kurulu, 48 gün sonra dün yeniden toplanırken, milletvekillerinin farklı renk ve özelliklerde maske tercih etmesi dikkat çekti.

Meclis'te renkli maske modası
03.06.2020 15:43 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:47

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında çalışmalarına ara veren TBMM Genel Kurulu, 48 gün sonra dün yeniden toplanırken, milletvekillerinin farklı renk ve özelliklerde maske tercih etmesi dikkat çekti. Vekillerin büyük bölümü yıkanabilir veya tek kullanımlık maske takarken, CHP'liler ise dün olduğu gibi bugün de üzerinde Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk imzalı kırmızı maske taktı.

TBMM Genel Kurulu, yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında 16 Nisan'da ara verdiği çalışmalarına dün yeniden başladı. Meclis'te koronovirüse karşı tüm önlemler alınırken, milletvekilleri de kendi önlemlerini aldı. Genel Kurul'da çalışmalara katılan vekiller maske takıp, sık sık dezenfektan kullanırken, sosyal mesafe kuralına da uydu. Vekillerin farklı renk ve özellikte maske takması ise dikkat çekti. Bazı vekiller yıkanabilir veya tek kullanımlık maske kullanırken, CHP'liler ise dün olduğu gibi bugün de üzerinde Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk imzalı kırmızı maske taktı.

'MASKEYİ 4 SAATTE BİR DEĞİŞTİRMELİYİZ'TBMM Sağlık, Aile, Çalışma Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, bu süreçte olmazsa olmazın maske olduğunu söyledi. Yediyıldız, "Maskeyi 4 saatte bir değiştirmeliyiz. Amaç burada karşı tarafa varsa virüsü aktarmamak, yani bulaşı yapmamak. Ama virüs havada kalabilen, uçabilen bir şey değil, çok uzağa giden bir şey değil. Boş arazide gezerken maske takmaya gerek yok. Beraberken, kalabalıkken takmak gerekir" dedi.'MAGAZİN DEĞİL FONKSİYONEL KISMINA BAKMAK LAZIM'TBMM'nin hekim milletvekillerinden MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ise, cerrahi maske önerisinde bulunarak, "En sağlıklısı 'N95' denen maske; ama günlük ortamda en uygun olan cerrahi maske. Maske önemli. Ama 'yüzde yüz önlüyor' diyemem. Bu temasla, mesafe ile de alakalı. Kapalı ortamda doğru kullanmak lazım. Burnu kapatmak lazım. Çoğu zaman çenenin altında duruyor, burnu içine almıyor. Önemli olan hem ağzı hem da burnu kapatmak. Elimizle de sık sık maske ile oynamamak lazım" diye konuştu. Aycan, cerrahi maske dışında kullanılan ve mesaj veren sembollü ve benzeri gibi yaptırılan maskelerle ilgili de, "Bu tür maskelerin neden üretildiğini bilmiyorum. Nasıl yapıldığını bilmiyorum. Kumaşları sağlıklı olmayabilir. Bu işin magazin tarafından çok fonksiyonel kısmına bakmak lazım" ifadelerini kullandı.'GEREKLİ BİR MATERYAL'AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat da, hastalığın insanı yıprattığını belirterek, "Maske hastalıktan daha az sıkıntı veriyor. Neticede bu ülkemizin ve insanların sağlığı için gerekli olan bir materyal. Sadece kendi sağlımız için değil, sevdiklerimizin de sağlığını korumak gerekiyor. Ben annemle yaşıyorum eve giderken annemle mümkün olduğum kadar az temas kuruyorum. Bugünler elbette geçecek. Daha güzel günler için biraz daha dişimizi sıkmalıyız" dedi.'SADECE BİZ TAKTIK, ŞAŞIRDIM'CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ise, partisinin İzmir Milletvekili Atilla Sertel'in milletvekillerine özel yaptırdığı maskeyi taktıklarını belirterek, "Güzel olmuş, kırmızı beyaz bayrağımızın rengi. Kemal Atatürk'ün imzası var. Meclis'te tüm gruplara bıraktı ve tüm milletvekillerinin takmasını istedi. Ama sadece biz taktık, şaşırdım. Atatürk'ün imzası olan bir maske neden takılmaz? Hijyenik, günlük bir maske, yıkanmıyor. Maskeleri atmıyoruz. Çünkü Mustafa Kemal var. Bayrağımız var" ifadelerini kullandı.

Öztunç, artık renk renk maskelerin çıktığını, bunda yadırganacak bir durum olmadığına dikkat çekerek, "Koronavirüs maske sektörünü geliştirecek. O bir gerçek. Maske ağzımızı burnumuzu kapatsın, kimseye bulaştırmayalım" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Politika Manşet

Haberler

Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi Haber
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu Haber
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna...
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor Haber
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdırıldı: Prenses Diana, elindeki 'tecavüz kasedi' sebebiyle öldürüldü Haber
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdırıldı: Prenses Diana, elindeki "tecavüz kasedi" sebebiyle...
Bilim insanları koronavirüs salgınını 'yavaşlatan' asıl sebebi buldu Haber
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebi buldu
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü Haber
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu
Salgının başladığı Vuhan'da 110 gün sonra hayat normale döndü
Salgının başladığı Vuhan'da 110 gün sonra hayat normale döndü
Temelini Cumhurbaşkanı Erdoğan atmıştı! Devasa yapıda sona gelindi
Temelini Cumhurbaşkanı Erdoğan atmıştı! Devasa yapıda sona gelindi
'15 Haziran'da rahatlama bekliyorum' diyen Kara, koronavirüsün bitişi için de şartlı tarih verdi
"15 Haziran'da rahatlama bekliyorum" diyen Kara, koronavirüsün bitişi için de şartlı tarih verdi
Mahalle ziyaretine giden kadın 11 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Mahalle ziyaretine giden kadın 11 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Son Dakika: İstanbul'da suç örgütleri için silah üreten imalathaneye baskın düzenlendi
Son Dakika: İstanbul'da suç örgütleri için silah üreten imalathaneye baskın düzenlendi
Haziran ayında 7 metre karla kaplı yolu açma çabası
Haziran ayında 7 metre karla kaplı yolu açma çabası
Donald Trump, ABD'de yağmacıların öldürdüğü emekli polisi paylaştı
Donald Trump, ABD'de yağmacıların öldürdüğü emekli polisi paylaştı
Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya'da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti
Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya'da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti
Salgın pandemi özelliğini ne zaman yitirecek? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı
Salgın pandemi özelliğini ne zaman yitirecek? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Türkiye'den, Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasını hazmedemeyen Yunanistan'ı kızdıracak yeni açıklama
Türkiye'den, Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasını hazmedemeyen Yunanistan'ı kızdıracak yeni açıklama
CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı, İmamoğlu'nu isim vermeden eleştirdi
CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı, İmamoğlu'nu isim vermeden eleştirdi
Atakan Arslan'ın şehit olduğu saldırıda tutuklanan zanlılar birbirini suçladı
Atakan Arslan'ın şehit olduğu saldırıda tutuklanan zanlılar birbirini suçladı
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
Normalleşme sürecinde virüsün bulaşma ihtimalinin en fazla olduğu yerler; kapı kolları ve asansörler
Normalleşme sürecinde virüsün bulaşma ihtimalinin en fazla olduğu yerler; kapı kolları ve asansörler
79 barodan AK Parti'ye çağrı: Teklifinizi geri çekin, müzakereye hazırız
79 barodan AK Parti'ye çağrı: Teklifinizi geri çekin, müzakereye hazırız
Kahramanmaraş'ta 43 yaşında bir kadın, eski erkek arkadaşının suratına kezzap attı
Kahramanmaraş'ta 43 yaşında bir kadın, eski erkek arkadaşının suratına kezzap attı
Kütahya ve Kars'ta maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Kütahya ve Kars'ta maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Eski muhtar, ava çıktığı arkadaşını domuz zannederek öldürdü
Eski muhtar, ava çıktığı arkadaşını domuz zannederek öldürdü
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı
1 milyon TL'lik ödülle aranan Turuncu Liste'deki terörist öldürüldü
1 milyon TL'lik ödülle aranan Turuncu Liste'deki terörist öldürüldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Çetin Hasan Polatkan Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Rafet El Roman Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Bülent Korkmaz
Daha Fazla Kaza Kadın Haziran Antalya
Şu an buradasınız: Meclis'te renkli maske modası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 15:47:16. #1.15#
title