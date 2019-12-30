Meclis'te Libya tezkeresi mesaisi
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Meclis'te Libya tezkeresi mesaisi

Libya'nın askeri destek talep etmesinin ardından Ankara'daki hazırlıklar hızlandı.

30.12.2019 13:30 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:31

'nın askeri destek talep etmesinin ardından 'daki hazırlıklar hızlandı. TBMM bu hafta Libya tezkeresi mesaisi yapacak. Türk askerinin Libya'ya gitmesi, Meclis'te yapılacak oylama ile netlik kazanacak. CHP, İyi Parti ve HDP Türk askerinin Libya'da görev yapmasına karşı. MHP ise tezkere "Evet" diyeceğini açıkladı. Türk askerinin Libya'ya gitmesine onay verecek tezkerenin sunumunun ardından perşembe günü Genel Kurul'da oylanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nihai kararı vermesinin ardından, Türk askerinin Libya'ya gitmesi için süreç başlayacak.

(İHA)

Kaynak: İHA

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: Meclis'te Libya tezkeresi mesaisi
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