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Meclis'te gündem kira ihalesi

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, Büyükşehir'e ait tanıtım alanlarının 3 yıllığına değil de 10 yıllığına ihaleyle kiraya verilmesine AK Parti karşı çıktı.

11.03.2020 20:12 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:12
Meclis'te gündem kira ihalesi

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, Büyükşehir'e ait tanıtım alanlarının 3 yıllığına değil de 10 yıllığına ihaleyle kiraya verilmesine AK Parti karşı çıktı. Önerge AK Parti'nin ret, CHP'nin 'evet' tercihiyle oy çokluğuyla kabul edildi.


İzmir Büyükşehir Belediyesinin mart ayı olağan meclis toplantısının ikinci birleşimi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu idaresinde gerçekleşti. Toplantıda Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Tanıtım Şube Müdürlüğüne ait tanıtım alanlarının gelir getirmesi amacıyla ihaleye çıkılması AK Parti ile CHP arasında görüş ayrılığı yaşanmasına sebep oldu. İlk olarak 3 yıl süreyle ihale yolu tercih edilmişti fakat sonradan belediye yönetimi süreyi 10 yıla çıkarma kararı aldı. AK Parti bu duruma itiraz etti. Meclis gündemine gelmeden önce komisyonda da tartışıldığı belirtilen, 'Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Tanıtım Şube Müdürlüğüne ait tanıtım alanlarının gelir getirmesi amacıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında (3 yıl - 36 ay) üç yıl süre ile ihale yoluyla kiraya verilmesi planlanmış olup, yapılan araştırma ve incelemeler sonucunda, Belediyemize ait tanıtım alanları işinin devamlılığı ve kamu yararı düşünülerek 10 (on) yıl süre ile kiraya verildiği takdirde daha fazla gelir elde edileceği kanaati doğrultusunda, söz konusu işin 10 (on) yıl süre ile ihale yoluyla kiraya verilmesinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu' önerge AK Parti'nin ret, CHP'nin 'evet' tercihiyle oy çokluğuyla kabul edildi.


"Meclisin vicdanına bırakıyorum"


Konuyla ilgili söz alan AK Parti'li meclis üyesi Hüsnü Boztepe, "53 milyonluk gelir 29 milyona düşüyor, 3 yıl 10 yıla çıkıyor. Dünyada 10 yıl içinde teknolojide neler olacağı hepimizin malumu. İzmir Büyükşehir Belediyesine büyük bir zarar getireceğine ismimiz gibi eminiz. 176 meclis üyenin vicdanına bırakıyoruz bu durumu. Önerge 3 yıl olarak geldi. 53 milyonluk yatırımı 29'a düşürmüşler. 3 yılı da 10 yıla çıkarmışlar. Hiçbir şey demiyorum. Sadece kamuoyunun ve meclisin vicdanına bırakıyorum. Merak ediyorum; kalkıp bunu savunacak bir arkadaşımız var mı? Böyle adrese teslim bir işin olmasını meclise yakıştıramıyorum" dedi.


"Gökçek 25 yıl süreyle ihaleye verdi"


CHP'li Meclis Üyesi Bülent Sözüpek ise, "Vicdanımızın rahat olmadığı konuya karar vermeyiz. CHP grubu olarak bütün meclis üyesi arkadaşlarımız aldığımız her kararın arkasında ve cevap verecek yürekliliktedir. İhale belediye tarafından ilk defa yapıldı. Reklam alanların kiraya verilmesi ve belediyenin gelir elde etmesi Türkiye'de belediyelere önerilmiştir ve sayıştay tarafından tavsiye edilmiştir. Bu alanların kiralanma süresi bellidir. 10 yıla kadar da verilebilir. Bunla ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi Melih Gökçek döneminde 25 yıl süreyle ihale verilmiş, yeni dönemde 10 yıla düşürülmüştür. İhale, açık ihale usulü şeklinde şeffaf bir şekilde yapılacaktır. Bu gelir İzmir Büyükşehir Belediyesine geliri olacaktır. Biz belediyenin çıkarlarını korumak zorundayız. Buradaki gelir İzmir halkına hizmet olacak dönecek. 5 yıl, 10 yıl olması önemli değil" açıklamasında bulundu.


"İZFAŞ'a verelim"


AK Partili Erhan Çalışkan da, "Biz bir sonraki dönemdeki insanların da hareket alanlarını kısıtlıyoruz. Bir kez daha düşünüp birkaç yıllığına İZFAŞ'a verelim. 2019 yılı bütçesi harcamalarını belediye şirketlere ya da bağlı kuruluşlara aktarıyoruz. Madem bunları aktaracağız, bir yıllığına İZFAŞ'a ya da uygun bir şirkete verip işlettirsek, durumu görsek, ondan sonra hareket etsek" ifadelerini kullandı.


"İyi niyetle hatadan dönülmesini istiyoruz"


AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı İzmir'i mark kent yapmak için neredeyse her ay yurt dışına çıkıp fuarlarda, kongrelerde emek sarf ediyor kendince. Turist sayısını 3 yıl sonra 15 milyona çıkarmaya çalışıyor. Biz iyi niyetle bir hatadan dönülmesini talep ediyoruz. 10 yıl olabilir, 3 yıl olabilir ama buradaki çelişkiden bahsediyoruz. Daha önce ihale edilmemiş bir yöntem; bu da başka bir çelişki. İzmirliler oyunu kullandı ve '5 yıl görev veriyorum, beğenmezsem değiştirim' dedi. 5 yıl sonrasında hangi partinin, hangi başkanın burada olacağının garantisini kimse veremez. Bu hatayı yapmayalım. Çoğunluk sizde, oy çokluğu ile bunu geçirebilirsiniz ama biz İzmirlinin en ufak menfaatini düşünüyorsak 'bürokrat arkadaşlar böyle karar vermiş' denilecek kadar basit bir durum değil" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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