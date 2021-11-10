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Meclis'te Atatürk için saygı duruşu

Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Haberler | Politika
Meclis'te Atatürk için saygı duruşu

TBMM Genel Kurulu'nda, ölümünün 83'üncü yılı dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulunuldu.

Tbmm Genel Kurulu'nda, ölümünün 83'üncü yılı dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulunuldu.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı. Toplantının başında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, milli mücadelenin başkahramanı Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83'üncü yıl dönümü dolayısıyla bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından gündem dışı konuşmalara geçildi.


Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Son Dakika Haberleri
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