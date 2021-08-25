Meclis Şube Kütüphanesi'nin Kur'an-ı Kerim okuma yeri yapılacağı iddiasına cevap
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Meclis Şube Kütüphanesi'nin Kur'an-ı Kerim okuma yeri yapılacağı iddiasına cevap

Meclis Şube Kütüphanesi'nin Kur'an-ı Kerim okuma yeri yapılacağı iddiasına cevap
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Şube Kütüphanesi'nde Kur'an-ı Kerim okuma yeri yapılacağı iddiasına cevap verildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Şube Kütüphanesi'nde Kur'an-ı Kerim okuma yeri yapılacağı iddiasına cevap verildi.

Son günlerde bazı basın ve yayın organlarında 'Meclis Şube Kütüphanesinin Kur'an-ı Kerim okuma yeri yapılacağı gibi' iddiaların kamuoyu bilgisinde olduğu ifade edilerek, bahse konu olan şube kütüphanesinin tek odalı bir mekan olduğu ve çeşitli referans kitaplar sergilendiği belirtildi.

Konuya yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre, bu alanın Kur'an-ı Kerim okuma alanı yapılacağına dair TBMM Başkanlığının almış olduğu yazılı veya sözlü idari bir karar bulunmamakta.

1985 yılında mimar Behruz Çinici tarafından projesi çizilen meydan/ibadet/kitaplık kompleksi içerisinde yer alan bahse konu bölümün inşaatına 1986 yılında başlandı. Hizmete 1989 yılında açıldı. Şube kütüphanesi, Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığına bağlı olarak fonksiyonuna ve maksadına uygun şekilde kullanılmakta olup, şu an tadilattadır. Konuya yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre, tadilatın kısa sürede tamamlanmasıyla tekrar aynı şekilde hizmet verecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Meclis Şube Kütüphanesi'nin Kur'an-ı Kerim okuma yeri yapılacağı iddiasına cevap - Haberler
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